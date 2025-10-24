Обвиниха д-р Станимир Хасърджиев и още трима за принуда с оръжие

Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие, съобщиха пред БТА от Софийската районна прокуратура.

Софийският районен съд е постановил задържане под стража за Хасърджиев и още един от обвиняемите, докато на другите двама е наложен „домашен арест". Прокуратурата ще протестира техните мерки за неотклонение.

В четвъртък стана ясно, че Хасърджиев заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове, съобщи bTV.

Според майката на младежа във въпросната вечер синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. Момчето обаче успява да се отвърже и бяга.

Младежът скача от терасата на 5-ия етаж на терасата на четвъртия. Това се случва през нощта. По това време живеещите в апартамента спят. А момчето остава на терасата им в продължение на часове, разказва неговата майка.

Той успява да звънне на близки. Казва им, че е отвлечен. Майка му започва да го търси с полиция. Откриват го на въпросната тераса в неадекватно състояние.

Националната пациентска организация (НПО) в своя позиция категорично се разграничава от действията и поведението, свързвани с д-р Хасърджиев, които са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея. Управителният съвет на НПО е прекратил всички формални отношения с д-р Хасърджиев на 15 септември 2025 г. Той е един от съоснователите на организацията.