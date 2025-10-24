Министър Боршош очерта визията за устойчиво бъдеще на Черно море

В Бургас се провежда Международният форум „Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще", част от инициативата Blue Gates Project. Събитието е организирано от Община Бургас, в партньорство със Сдружение „ПроспектиМ" и с подкрепата на научната общност, морския бизнес и неправителствения сектор.

Целта на форума е да създаде платформа за визионерски идеи и обмен на добри практики за устойчивото развитие на черноморския регион. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

В откриващия панел участваха кметът на Бургас Димитър Николов, министърът на туризма Мирослав Боршош, министърът на околната среда и водите Манол Генов, заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева, областният управител на Бургас Владимир Крумов и представители на академичните среди. С видеообръщение се включиха и Екатерина Захариева, българският еврокомисар, отговарящ за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации, както и министърът на енергетиката Жечо Станков.

В изказването си министър Мирослав Боршош отправи призив за осъзнаване, че днешните решения определят бъдещето на младите хора. Той апелира към дългосрочно мислене, екологична отговорност и ангажимент към устойчивото развитие като посочи, че въпросите „Какво оставяме на следващите поколения – каква планета, каква България, какво море?" трябва да стоят в основата на всички политики. Министър Боршош подчерта, че 2030 година не е далеч и че е време за реални действия. „Само ако държавата, местната власт и отговорният бизнес работят заедно, ще превърнем синята и зелената икономика в реалност. Конференциите очертават посоката — но бъдещето зависи от действията", допълни още той.

Екатерина Захариева от своя страна акцентира върху ролята на синята икономика като двигател на растеж и иновации в Европа. Тя припомни, че към 2022 г. този сектор осигурява близо 5 милиона работни места и генерира 250 милиарда евро добавена стойност, а Европа вече разполага с почти 90 гигавата морска вятърна енергия.

Според нея именно инвестициите в иновации и синхронът между наука, бизнес и политика превръщат амбициите в реални постижения. Захариева подчерта, че форумът в Бургас е ясен знак за общи действия и мобилизация и че градът се е превърнал в пример за модерно, иновативно и устойчиво развитие.

В свое видеообръщение министърът на енергетиката Жечо Станков постави акцент върху значението на партньорствата и регионалната свързаност. Той изтъкна, че бъдещето на Черно море не се гради с граници, а с общи усилия, и че регионът може да се превърне в енергиен мост между континентите. Според него устойчивостта се измерва с доверието между партньорите и със способността да се действа заедно – държава, бизнес, академична общност и граждани. Министърът на околната среда и водите Манол Генов допълни, че само чрез сътрудничество между институциите, научната общност и обществото могат да се намерят устойчивите решения за бъдещето на Черно море, защото думата „заедно" е ключът към справянето с общите предизвикателства.

В хода на форума беше обсъдено състоянието на морската среда, качеството на крайбрежните води и потенциалът за развитие на синята икономика. България заема второ място в Европейския съюз по чистота на морските води – 97,9% от крайбрежните зони покриват най-високите екологични стандарти. Община Приморско беше посочена като пример за устойчиво развитие, където модерната инфраструктура и опазването на природата носят реален икономически ефект. „Отговорността по опазване и развитие на Черно море е обща – на национално, регионално и местно ниво. Като областен управител и като човек, свързан цял живот с морето съм горд, че успяваме да бъдем обединени и в тази кауза", каза в обръщението си областният управител на Област Бургас Владимир Крумов.

Сред акцентите на събитието бяха и диверсификацията на туристическите продукти, зеленият преход и дигитализацията. Министър Боршош представи визията на България за целогодишна туристическа дестинация, заложена в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014 - 2030 г. и потвърди, че страната ще продължи да настоява за създаване на отделен европейски бюджет за туризма, насочен към иновации, дигитализация и устойчиви модели на управление.