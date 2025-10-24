Иван Иванов: До 14 дни може да има заповед за събаряне в Елените, ако няма обжалване

Ако няма обжалване на акта за установяване на незаконен строеж, в 14-дневен срок може да се издаде заповед за събаряне на незаконно строителство във вилно селище Елените. Това коментира пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в Болярово.

"Право на възражение имат всички засегнати лица. След това вече се издава заповед за събаряне, когато влезе в сила. Предали сме всички необходими документи и ще продължим да предаваме, когато прокуратурата ги поиска. Надявам се разследването да бъде наистина обективно, бързо и да се установят всички тези длъжностни лица, които са позволили това незаконно строителство в коритото на реката", посочи регионалният министър.

На 3 октомври поройни дъждове предизвикаха сериозни поражения във ваканционното селище. Тогава водната стихия отне живота на четирима души - трима мъже и жена. Институциите започнаха проверка за нередности при строителство в района. На 22 октомври собственици на пострадали имоти в курорта инициираха подписка срещу събарянето на сгради в Елените.

Регионалният министър е на посещение в крайграничната община Болярово, където присъства на официалното откриване на обновената със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост сграда на общинската администрация, пише БТА.