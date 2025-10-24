ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Иван Пешев награди медалистите от Световн...

Ето ги мъжа и жената, обвинени в множество строителни измами в Пловдив и Пазарджик

Мая Вакрилова

Охраната води Басри Али и Милена Ангелова в залата. Снимка: Мая Вакрилова

Офисът им бил в Съединение

50-годишният Басри Али и Милена Ангелова, на 35 години, обвинени в извършването на строителни измами в особено големи размери, бяха доведени в Районния съд в Пловдив, за да бъде разгледана мярката им за неотклонение. Прокуратурата иска постоянния им арест.

Според обвинението двамата, които живеели на семейни начала, предлагали строителни услуги на хора, желаещи да имат собствени къщи. Те започвали работа по обектите, но след известно време прекъсвали дейността и изисквали допълнителни суми пари, а след като ги получавали, спирали да вдигат телефоните си. По този начин измамили общо 11 души, като им причинили щети в размер на около 640 хил. лева.

Схемата действала около 3 години на територията на Пазарджик, Пловдив и Съединение. Мъжът пускал обяви в интернет, като се представял за предприемач, и там набирал желаещи за изграждане на къщи до издаване на Акт 16 в Пловдив и Пазарджик. Клиентите били канени в офиса им в Съединение, където ги посрещала жената и сключвали споразуменията. Тя се занимавала с документната част от измамата.

Дейността им беше разкрита от "Икономическа полиция" Пловдив на 21 октомври т.г.

Охраната води Басри Али и Милена Ангелова в залата.

