Общината може да раздава пакети с дрешки и памперси на всяко новородено софиянче

Всяко новородено софиянче да получава пакет с дрешки, памперси и други артикули. Това предлагат общинските съветници от ПП-ДБ Димитър Петров и Цветелина Симеонова - Заркин и Гергин Борисов от "Спаси София".

Докладът им с предложение за създаване на общинска програма „Добър старт за всяко дете в София", пакет „Добре дошло, бебе!" и наръчник за родители е качен за обществено обсъждане на сайта на СОС.

Идеята е програмата да стартира догодина, ако получи одобрение от СОС. Обществените консултации по предложението са до 21 ноември. След това то трябва да влезе на обсъждане в комисиите към СОС.

Целта е да се подпомогнат семействата в първите месеци след раждането чрез предоставяне на базови материали и достъп до проверена информация и услуги, като се намалява натоварването в началото на родителството и се подкрепя благополучието на децата в София, пишат вносителите.

В доклада се посочва, че пакетите ще получават всички новородени деца, за които поне единият родител има постоянен или настоящ адрес в София, поне 18 месеца преди раждането на бебето, включително осиновявания и многоплодни раждания. Според прогнозата става дума за около 13 000 деца годишно.

Предлага се пакетът да съдържа бодита с дълъг и с къс ръкав, панталон с ританки, жилетка или комплект, чорапи, шапки, спално чувалче, одеяло, мокри кърпични, памперси, ножичка с тъп връх, термометър, кърпа за повиване, муселинова пелена, неутрален гел за баня, биберон, шише и матраче. Идеята е той да се дава при получаване на акта за раждане на детето в съответната районна администрация, а артикулите в него ще са на стойност около 175 лв.

Родителите ще получават и наръчник „Първи месеци в София" — практически съвети за хранене с акцент върху кърменето и неговото значение за здравето на детето и майката, безопасен сън, грижа за майчино психично здраве, дейности по възраст и стимули за развитие, организация на домашната среда за игра и учене, подбор на материали за игра, както и ориентиране в общинските и държавните услуги.

Предвижда се и създаване на дигитален хъб „Добър старт София" — централизирана онлайн страница с проверени материали, видео-уроци, „карти на дейности по възраст", насоки за организация на средата у дома, многоезични версии и достъпна форма за обратна връзка.

Според вносителите за новата програма ще са нужни около 3 млн. лв. годишно.