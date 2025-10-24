ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков: Виетнам е важен партньор в Югоизточна Азия

Уверени сме, че със съвместни усилия и въз основа на политическа воля, ще надградим и обогатим с практическо съдържание двустранните отношения, които бяха издигнати в стратегическо партньорство в рамките на това посещение. Виетнам е наш доверен приятел и важен партньор в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия.  Това каза премиерът Росен Желязков на среща с генералния секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам. 

Много съм благодарен за вашето гостоприемство. Вие сте наш първи стратегически партньор на Балканите и втори в Източна Европа, каза То Лам. 

