Рецидивист отиде да се подпише за пробация, заплаши служителка с нож и пак го арестуваха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж, осъден на пробация, бе задържан повторно. Случаят е от Монтанско.

В четвъртък 38-годишният мъж от село Сумер отишъл в местната пробационна служба към дирекция „Изпълнение на наказанията" в областния град.

Пред входа, той се скарал със служителка на ведомството, недоволен от изготвена от нея справка. Без да се смущава от криминалното си минало, той предупредил 42-годишната жена „да внимава, защото в джоба си има нож".

Служителката подала сигнал в полицията и веднага пристигнал екип полицаи. Униформените незабавно щракнали белезниците на мъжа. Той е задържан за 24 часа в районното управление на Монтана. Работата по случая продължава.