ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рубио: Силите в Газа ще са от държави, които Израе...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21572497 www.24chasa.bg

Рецидивист отиде да се подпише за пробация, заплаши служителка с нож и пак го арестуваха

Камелия Александрова

[email protected]

1860
Осъден рецидивист е арестуван за поредно престъпление

Мъж, осъден на пробация, бе задържан повторно. Случаят е от Монтанско. 

В четвъртък 38-годишният мъж от село Сумер отишъл в местната пробационна служба към дирекция „Изпълнение на наказанията" в областния град.

Пред входа, той се скарал със служителка на ведомството, недоволен от изготвена от нея справка. Без да се смущава от криминалното си минало, той предупредил 42-годишната жена „да внимава, защото в джоба си има нож".

Служителката подала сигнал в полицията и веднага пристигнал екип полицаи. Униформените незабавно щракнали белезниците на мъжа. Той е задържан за 24 часа в районното управление на Монтана. Работата по случая продължава.

Осъден рецидивист е арестуван за поредно престъпление

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса