Царе и битки оживяха в исторически храм във Велико Търново за 840 г. от въстанието на Асеневци (Видео, снимки)

Търновци и гости на старата столица се потопиха в центъра на епичните събития, довели до избухването на въстанието на болярите Асен и Петър срещу Византия и раждането на Второто българско царство. Храмът "Св. Димитър", в който точно на Димитровден преди 840 г. е обявено въстанието, бе сцена на интериорно 3d мапинг шоу. Стените на църквата музей, които така и не са изписани след възстановяването й преди десетилетия, се превърнаха в своеобразен екран за проекторите, които върнаха историята назад и създадоха неповторимо преживяване.

Спектакълът „Дързостта на царете" обхваща цялото Средновековие и възкресява паметта за славното минало на българите по времето на хан Крум и цар Симеон, битката при Беласица, трагичната смърт на цар Самуил и неговите воини, делата на двамата братя Теодор-Петър и Асен и силата на българската кръв, които ще променят хода на историята на Димитровден през есента на 1185 година.

3D-мапингът ще се излъчва от днес до 28 октомври включително – прожекциите са през 20 минути, а на 25 и 26 октомври входът в църквата „Св. Димитър" ще е свободен.

Проектът „Дързостта на царете" е инициатива на Община Велико Търново, с подкрепа на Регионалния исторически музей. Разработката е дело на една от водещите в Европа компании в сферата на анимацията и 3D-мапинга - Elektrick.me. Около два месеца отнело на екипа да намерят решение на най-голямото предизвикателство - как да намерят начин да създават съдържанието по възможно най-добрия начин, за да се усеща по архитектурата вътре.

"Такъв тип спектакъл се прави за пръв път у нас в църковен храм. Уникално е и изключително ценно да се случи именно във Велико Търново. Тук срещаме новите технологии с една църква на 840 г., така че тази симбиоза между новото и старото позволява по много интересен начин да се потопите в преживяването, да се върнете назад във времето. Предизвикателствата са, че църквата не е много голяма и не е много лесно практически цялата да се облее с прожекция, но намерихме решение с достатъчно количество проектори и хората ще могат наистина да се потопят в цялата история. Всичко се случва на 360 градуса около тях през цялото време", каза Владимир Грънчаров от създателите.

Автор на историческия разказ е историкът проф. д-р Пламен Павлов.

"Просто дадох един текст на хората, които направиха този продукт. Убеден съм в успеха на подобни форми, тъй като наистина са много въздействащи на хората от младото поколение

До църквата „Св. Димитър" се стига бързо и удобно и с електробусна линия №100, която се движи през 20-минутен интервал и през почивните дни. Най-близката спирка до историческия храм е пред църквата „Св. св. Петър и Павел", откъдето през Владишкия мост се стига за по-малко от 5 минути.