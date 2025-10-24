Защитата на обвинените в строителни измами в Пловдив и Пазарджик: Това е търговски неуспех, а не престъпление

Съдът пусна под гаранция от 70 000 лв. Басри Али, а Милена Ангелова - срещу 10 000

"Вярно е, закъснях със строителните обекти, но ако не бях задържан във вторник, щях да довърша някои от тях. Полицията дойде в базата ни в Съединение и сама видя колко строителна техника имаме. Фирмата е регистрирана в Камарата на строителите. Не сме измамници, а просто ми трябваше още малко време, за да приключа." Това каза пред Районния съд в Пловдив Басри Али, обвинен заедно с Милена Ангелова в измами със строежи на къщи за около 640 000 лв. Според прокуратурата двамата прибирали парите на желаещите да имат дом, започвали работа и после изоставяли обектите. Али твърди, че от единайсетте посочени от обвинението случаи десет са реално започнати строежи.

Той каза още, че по някои договори работата е приключена по взаимно съгласие и че на клиентите ще бъдат върнати средства, където има неизпълнение.

Защитата му заяви, че действията му не могат да се квалифицират като измама, а като „зле свършена работа". „Не смятам, че Басри Али има поведение на измамник. Това е търговски неуспех, не престъпление", посочи адвокат Георги Спасов в залата. По думите му двете фирми на обвиняемите имали банкови сметки, техника, както и регистрация в Камарата на строителите. Част от свидетелите потвърдили, че са получили обратно дадени пари или че по обектите им е извършвана реална работа.

Прокурор Димитър Костов каза, че има данни обвиняемият да продължава да публикува обяви за строителни услуги под различни имена в онлайн платформи. По думите му Милена Ангелова е работила в офиса и е издавала документите, но защитата й каза, че тя просто е била служител във фирмата и е оформяла книжата.

Съдия Васил Тасев посочи, че няма достатъчно основания да задържи обвиняемите под стража, а и двамата са с чисто съдебно минало. „От показанията се установява, че част от договорените строително-монтажни дейности са били реално извършени, макар и не напълно. Фирмата разполага с техника, средства и персонал. Не може категорично да се направи извод, че обвиняемите са имали първоначално намерение да измамят клиентите си", посочи той. И определи парична гаранция от 70 000 лв. на Басри Али и 10 хил. лв. за Милена Ангелова.

Решението не е окончателно и подлежи на протест в 3 дневен срок. Прокурор Димитър Костов заяви пред "24 часа", че ще протестира гаранцията.