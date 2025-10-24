ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почистиха сметище в Национален парк "Рила", пастири изхвърлили боклуците

Тони Маскръчка

Служители почистиха сметище в национален парк "Рила". СНИМКИ: НП "Рила"

Служители на Парков участък - Белица към Дирекция „Национален парк Рила" почистиха старо сметище в района на м. Клинеца, съобщиха от Парка.

С инициатива на служители „Паркова охрана и контрол"  се почисти старо сметище в местността Рунтова ограда, в близост до район Клинеца. Парковите рейнджъри събраха над 9 чувала стари битови отпадъци, които са били предимно от пастири на домашни животни, пашували в защитената територия. Акцията по почистването и извозването бе планирана да се осъществи по-рано, но поради участието на парковите служители в потушаването на горските пожари това лято, с инициативата още един планински район е пример за съхранена дива природа.

Дирекция „Национален парк Рила" призовава за опазване на околната среда и за създаване на отговорно отношение и високо екологично съзнание в хората.

