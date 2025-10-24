Телевизионни и радио водещи, популярни спортисти и боулинг състезатели се включват в подкрепа на инициативата на „Фантастико груп“ - „Подай ръка“. На 15 и 16 ноември всички зали от веригата МegaXtreme Bowling ще отворят врати в подкрепа на фондация „Сийдър”.

На пистите благотворително ще играят любимите лица от телевизионния екран на bTV - водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев, спортният журналист Валери Генов, водещата на прогнозата за времето Алис Борисова, както и един от гласовете на bTV Radio Group – VenZy.

„Така както топките за боулинг са различни и ние хората сме различни, с различни възможности, различен талант. Затова трябва да си подаваме ръка един на друг и трябва да сме особено чувствителни, да имаме сетива към хората, които се нуждаят от протегната ръка. Виждате в „Златната лига“ какво добро и състрадателно поколение расте и си избира най-различни благотворителни каузи, за да помогне. Така и в „Подай ръка“ трябва да се обединим още и още. Заповядайте на 15 и 16 ноември на благотворителния боулинг турнир да поиграем с кауза“, призовава водещият на „Стани богат“ - Ники Кънчев.

В подкрепа на каузата ще се включат още - прима балерината Марта Петкова и премиер-солистът на Софийската опера и балет Никола Хаджитанев, актьорите Диляна Попова и Антон Порязов, oлимпийската легенда Мария Гроздева, едно от знаковите имена в българския волейбол Евгени Иванов, както и десетки корпоративни отбори, които са готови да помагат.

„Подай ръка“ е много повече от турнир – това е благотворителна инициатива, която показва силата на доброто. За мен е изключително удоволствие за поредна година да играя боулинг с кауза. Всяка година, когато се включвам в „Подай ръка“, виждам как една добра идея вдъхва надежда на деца и младежи с различни възможности. За мен това не е просто събитие, а кауза, която си струва да бъде подкрепена. Често обичам да казвам, че много е добре да си важен, но най-важното е да си добър“, споделя Евгени Иванов.

Мисията на фондация „Сийдър“ е да осигури подкрепа за интегрирането на хора с различни възможности в общността, така че да имат справедлив, пълноценен и достоен живот. Организацията се грижи за около 70 души със специални потребности в Кюстендил и Казанлък. Проектът „Отвъд различията, заедно“ има за цел да създаде възможности за интеграция чрез активности, които свързват хората с увреждания с културния и социалния живот на тяхната общност - посещения на театри, кина, концерти, музеи и изложби, участие в събития и фестивали, благотворителни базари, посещения на природни и културни обекти.

„Всяко участие в инициативата „Подай ръка“ ни показва, че различията не ни делят, а ни обединяват. Благодарим на всички известни личности, които застават зад фондация „Сийдър“ и мисията ни да създадем повече възможности за интеграция на хората с увреждания. Надяваме се, че и много корпоративни отбори ще се присъединят към тях на пистите на MegaXtreme Bowling и ще се забавляват, подкрепяйки каузата ни“, призовава Адриана Гоцова, изпълнителен директор на фондация „Сийдър“.

Партньори на благотворителната инициатива от първото издание на турнира до днес са bTV Media Group, bTV Radio Group, както и Българската боулинг федерация (ББФ). На 15 и 16 ноември всички приходи от изиграни боулинг игри ще бъдат дарени в подкрепа на дейността на фондация „Сийдър“.

Официален старт на събитието ще бъде даден на 15 ноември в 09:00 ч. в боулинг залата в Joy Station в кв. „Студентски град“.

Как да подкрепите каузата?

Създайте „Отбор на доброто“ и участвайте в благотворителния турнир на 15 и 16 ноември в Joy Station.