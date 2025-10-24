ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Ангел Кунчев: Очакваме повече грип, възможна ...

Почина известната пловдивска гастроентероложка д-р Елена Топалова

Д-р Елена Топалова Кадър: Фейсбук

Починала е д-р Елена Топалова, началник на отделението по гастроентерология в "Медлайн Хоспитал", съобщиха от здравното заведение. " Д-р Топалова бе изключителен професионалист, отдаден на пациентите и колегите си, човек с голямо сърце и неизчерпаема енергия. Нейната всеотдайност, компетентност и човечност оставиха трайна следа в нашия екип и в сърцата на всички, които имаха щастието да работят с нея. Изказваме най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите ѝ.

Ще я запомним с признателност и дълбоко уважение. Поклон пред светлата ѝ памет!", написаха колегите й. 

