Обвиниха 20-годишен, пребил мъж на пешеходна пътека в София

Софийска районна прокуратура обвини 20-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на 30-годишен мъж по хулигански подбуди. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 23 октомври около 10:30 ч. на бул. „Прага" в гр. София, след спор на пешеходна пътека, обвиняемият нанесъл удари с юмруци в областта на главата на потърпевшия. Вследствие на ударите пострадалият е получил средна телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление.

С постановление на наблюдаващ прокурор Н.Ф. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража".