Кметът на Русе се срещна с учениците от Математическата гимназия, участвали в „Стани богат“

Кметът Пенчо Милков посрещна днес в своя кабинет дванадесетокласниците от МГ „Баба Тонка" Елена Йорданова и Преслав Тошев, които преди дни участваха в предаването „Стани богат – Златната лига". Двамата ученици се представиха достойно и средствата, които спечелиха, ще отидат за кауза на училището. С тях бяха и заместник-директорът на Математическата гимназия Цветелина Георгиева и старши учителят Евелина Минчева, която е подготвила Преслав за неговото участие. На срещата присъства и заместник-кметът Енчо Енчев. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„С участието си в „Стани богат" съм сигурен, че сте накарали много русенци да се гордеят с града ни. Аз определено бях един от тях. В играта видях не толкова отговаряне на въпросите просто като заучени факти, и двамата показахте завидни разсъждения – нещо, което е абсолютно доказателство за подготовката на младите хора в Математическата гимназия", обърна се кметът към двамата ученици. Той отправи към тях призив да използват знанията си по такъв начин, че да оставят следа от добро след себе си.

Елена Йорданова е златен медалист по астрономия и астрофизика и част от българския олимпийски отбор. Младата русенка заяви, че иска да продължи да се занимава с физика и във висшето си образование, като вече се е насочила към няколко университета. Възпитаничката на МГ „Баба Тонка" сподели, че използва летните месеци, когато е във ваканция, за по-сериозна подготовка по физика, а през учебната година се концентрира предимно върху учебния план. Неин ментор в подготовката за участие в „Стани богат" е старши учителят Даниела Иванова. Елена си тръгна от предаването с 3000 лв., които ще отидат за закупуване на соларна пейка с възможност за зареждане на мобилни устройства – част от училищен проект за изграждане на еко стая.

Преслав Тошев има богат опит в олимпиадите по математика и информатика, както и множество спечелени медали. Компютърните науки са и предметът, с който иска да се занимава и след завършване на Математическата гимназия. Русенецът има солиден опит и като преподавател – в Центъра за ученическо, техническо и научно творчество в Русе той обучава по-малки ученици по информатика. Занимава се и доброволческа дейност в Българския червен кръст. Казва, че учителската професия много му допада и обича да предава знанията, които има. Мечтае да има свой бизнес, а някой ден да бъде и хоноруван професор. Дванадесетокласникът спечели 5000 лв. за каузата на своето училище.

Техните преподаватели, подготвили ги за участието им в телевизионната игра, получиха от кмета поздравителни адреси. Заместник-директорът Цветелина Георгиева подари на Пенчо Милков алманах с историята на русенското училище от неговото създаване до днес.