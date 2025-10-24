Киселова: Виетнамската общност в България е сред най-добре интегрираните у нас

Издигането на двустранните отношения между Виетнам и България до ниво стратегическо партньорство ни дава по-широки възможности за задълбочаване на двустранното сътрудничество в редица области от взаимен интерес. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова на среща с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия ген. То Лам. Гостът е в България по покана на президента Румен Радев. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Председателят на парламента отбеляза, че между България и Виетнам има традиционно приятелски отношения, като дипломатическите връзки между нашите две страни са със 75-годишна история. Наталия Киселова изрази удовлетворение от динамиката на двустранния политически диалог и широкото секторно сътрудничество.

Красноречиво доказателство за желанието ни за съвместно партньорство е фактът, че Групата за приятелство България-Виетнам е една от най-големите в 51-вото Народно събрание и включените в нея народни представители си поставят за цел да спомогнат за развитието на двустранните ни връзки, подчерта Наталия Киселова.

След подписването на Съвместната декларация за установяване на стратегическо партньорство пред нас се разкриват нови и по-широки възможности за задълбочаване на сътрудничеството в областите на икономиката, търговията, правоприлагането, науката, технологиите, иновациите, подчерта председателят на Народното събрание. Това ще позволи да бъде направена следваща стъпка в нашите търговско-икономически отношения, които са с дългогодишни традиции и широки възможности, посочи Наталия Киселова. През последните години стокообменът нараства, но все още има неизползван потенциал, добави тя.

Председателят на парламента изрази удовлетворение от активизирането в последните години на двустранните връзки в областта на образованието и посочи, че то се дължи на изпълнението на Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между България и Виетнам за периода 2025-2028 г., както и по линия на европейски програми като „Еразъм+".

Виетнамската общност в България е сред най-добре интегрираните в страната ни и допринася много за взаимното опознаване и контактите между нашите народи, подчерта Наталия Киселова. Тя даде висока оценка за работата на дружествата за приятелство между България и Виетнам, които оказват голямо съдействие на посолствата в София и Ханой, особено в областта на културния обмен.

Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия ген. То Лам благодари на председателя на Народното събрание и на народните представители от Групата за приятелство с Виетнам в българския парламент за радушния прием. Уверен съм, че със сегашната ми визита в България отваряме нова глава в двустранните ни отношения с нови планове, желание и амбиция за оползотворяване на възможностите, подчерта той.

В срещата на председателя на Народното събрание с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия ген. То Лам участваха председателят на Групата за приятелство България – Виетнам Росица Кирова (ГЕРБ-СДС) и заместник-председателите на групата Хамид Хамид (ДПС – Ново начало) и Александър Вълчев („Има такъв народ").