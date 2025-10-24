За един час остава 1,20 лв., а за денонощие на паркинг – 10,00 лв. за лек автомобил

Гражданин предлага да се въведе ЕДНОДНЕВНО ПАРКИРАНЕ срещу такса от 6,00 лв.,

Администрацията приема и предлага на общинските съветници да го гласуват, като е платимо през мобилно приложение

Община Шумен не предвижда повишение на цените за паркиране - за един час остава 1,20 лв., а за денонощие – 10,00 лв. за лек автомобил. Това се предвижда в проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Шумен, публикуван на сайта на Община Шумен като приложение към т. 8 от дневния ред на сесията, която ще се проведе на 30 октомври.

За еднократно паркиране за 1 час в Шумен ще продължи да се плаща 1,20 лв./ 0,61€, се посочва в текста.

Да се паркира лек автомобил за едно денонощие на паркинг ще продължи да струва 10,00 лв./5,11 €, а за бус - 19,00 лв./9,71 €, за мотоциклет - 2,00 лв./1,02 € и т.н.

Абонамент за паркиране на определен паркинг също не се променя и ще струва 60,00 лв./30,68 € за един месец, 240,00 лв./122,71 € за шест месеца и 450,00 лв./230,08 € за една година.

Гражданин предлага да се въведе НОВ ВИД ПАРКИРАНЕ - еднодневно - „Абонамент за еднодневен паркинг“ за лек автомобил. Предлаганата цена е 6,00 лв/3,07 €, като администрацията приема идеята и предлага на Общинския съвет да я гласува. Паркирането ще е за работното време на „Синята зона“, което се предлага да е от 8:00 до 18:00 ч. в делнични дни и от 8:00 до 12:00 ч. в събота и ще може да бъде платено през мобилно приложение.

Абонаментното паркиране на всички паркинги в града също остава без промяна - 120,00 лв./61,36 € за един месец, 360,00 лв./184,07 € за шест месеца и 600,00 лв./306,78 € за една година.

Ако обаче гражданин иска леката му кола да ползва денонощен паркинг за един месец, цената ще е 60,00 лв./30,68 €, а за мотоциклет - 50,00 лв./25,56 € и т.н., като не се предвижда повишение на досегашните цени.

Повишение няма и за ползване на закрит паркинг на денонощие. Той пак ще се плаща по 16,00 лв./8,18 € за лек автомобил и по 20,00 лв./10,23 € за бус. Съответно – за един месец – по 100,00 лв./51,13 € за лек автомобил и по 150,00 лв./76,69 € за бус, се предвижда още в проекта на Наредбата.

Документът е публикуван на сайта на Община Шумен като Приложение N 3 по т. 8 от дневния ред на предстоящата на 30 октомври сесия на Общинския съвет -

