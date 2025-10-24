Стартира проектът за модернизация на Детска градина „Слънце" в Русе

В Заседателната зала на Община Русе се проведе встъпителната пресконференция по проект „Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ДГ „Слънце", гр. Русе". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Проектът се осъществява по Националния план за възстановяване и устойчивост. Периодът за изпълнение на проекта е до 31 май 2026 г., като стойността му възлиза на 1 310 833,84 лв.

Инициативата цели да преобрази сградата на детската градина на ул. „Шейново" 14 в по-модерно, енергийно ефективно и достъпно място за обучение и игра.

Сред основните дейности, заложени в проекта, са полагане на външна топлоизолация на стените и изолация на пода, подмяна на съществуващата PVC дограма, ремонт на покрива и покривните елементи, модернизация на отоплителната и охладителната система и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 42,8 kWp за собствени нужди.

Освен подобренията в енергийната ефективност, се предвижда и създаване на достъпна среда за деца с увреждания, както и обособяване на STEM пространства, които ще насърчават креативното мислене и интереса към науката още от най-ранна възраст.

С изпълнението на проекта ДГ „Слънце" ще се превърне в пример за модерна, екологична и устойчива детска градина, отговаряща на съвременните стандарти за обучение и грижа за децата.

Дейностите на проект „Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ДГ „ Слънце", гр. Русе" се изпълняват по Компонент 1 на Националния план за възстановяване и устойчивост, по Процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда".