Вижте седмичния отчет на община Русе

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- сключен бе договор за включване на системен софтуер за измерване на формалдехид в системата DOAS - автоматизираната станция за измерване на качеството на въздуха, като срокът за изпълнение е 4 месеца;

- стартираха дейности по ремонт и подготовка за полагане на нова асфалтова настилка на зоните за паркиране, пешеходните пространства и обслужващите улици попадащи в карето между ул. „Борисова" /бл. „Найден Киров" 1/, ул. „Николай Здравков", ул. „Видин" и ул. „Мария Луиза";

- продължава полагането на паважна настилка на тротоара по ул. „Шипка" - от страната на Централен общински пазар;

- продължава ръчното и машинно почистване на отводнителния канал от сухата страна на дигата към езерото в Лесопарк „Липник";

- извършени бяха ремонт и машинно полагане на нова асфалтова настилка на участъка на кръстовището на бул. „Тутракан" с ул. „Крайбрежна";

- извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ с асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по ул. „Левента" /до бл. „Желизничар"/ и локалното платно на бул. „Липник" /до бл. „Берое" и бл. „Славия"/;

- извършен бе ремонт чрез студено изкърпване на компрометирани участъци по уличната мрежа на с. Ново село;

- отстранени бяха опасни пропадания на настилки по ул. „Васил Петлешков", ул. „Доростол" и ул. „Момчил войвода";

- ремонтирани бяха разрушени дъждоотвеждащи и ревизионни шахти по ул. „Александровска", на пътен възел Охлюва и ул. „Кръстец" /включително и почистване/;

- започна изграждането на кътове за отдих към новоремонтирания обслужващ път в отсечката до резиденция „Липник" в Лесопарк „Липник";

- положена бе бетонна настилка на спирката от градския транспорт по ул. „Свети Димитър Басарбовски";

- извършен бе частичен ремонт на тротоарна настилка на участък от ул. „Янтра";

- извършено бе художествено облепяне на новите поликарбонатни прегради на спирката на градския транспорт по бул. „Христо Ботев" /срещу бившия завод за печатни платки/;

- приключиха дейностите по монтиране на ново LED улично осветление по ул. „Адриана" във вилна зона Касева чешма;

- подменени и монтирани бяха 40 нови LED панела в паркови осветители от осветлението в Парка на младежта;

- извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличната мрежа на с. Ново село;

- извършен бе ремонт, подмяна на общо 25 неработещи осветители и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „България", бул. „Неофит Бозвели" /на кръстовището с ул. „Борисова"/, бул. ‚Липник", бул. „Съединение" /на кръстовището с ул. „Солун"/, бул. „Тутракан" /включително и частичен ремонт на захранваща мрежа/, ул. „Богдан войвода" /на кръстовището с ул. „Чавдар войвода"/, ул. „Боянци", ул. „Дряновска", ул. „Екзарх Йосиф", ул. „Коледница", ул. „Неофит Рилски", ул. „Николаевска", ул. „Опълченска", ул. „Плиска", ул. „Потсдам", ул. „Проф. Димитър Баларев", ул. „Тулча", както и по уличната мрежа на кв. „Средна кула";

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „Лозен планина" в кв. „Родина" 1, бл. „Варна" и бл. „Некрасов" и бл. „Боряна", бл. „Ния" и бл. „Лазар" в кв. „Здравец - Изток;

- монтирани бяха 4 нови и бяха възстановени 5 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха 20 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- продължават дейностите по демонтиране на стари и монтиране на нови предпазни оградни пана в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител";

- извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Съединение" с ул. „Майор Атанас Узунов" и бул. „Цар Освободител", бул. „Христо Ботев" с бул. „Васил Левски" /от страната на бившия завод за печатни платки/;

- положена бе различна по вид пътна маркировка /напречна и надлъжна/ по бул. „Съединение", ул. „Чипровци" /на кръстовищата с бул. „Липник", ул. „Захари Стоянов" и ул. „Тича"/, както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Борисова", ул. „Църковна независимост", пред вх. „Г" на бл. „Клокотница" 1 в кв. „Цветница", пред бл. „Пловдив" в кв. „Мидия – Енос" и пред бл. „Люба Ивошевич" в кв. „Възраждане – Юг";

- извършена бе проверка на техниката на фирмите, упражняващи дейности по зимно поддържане на територията на община Русе;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 4 кучета, осиновени – 3, и бе извършена кастрация на 15 кучета. Извършена бе ваксинация на 35 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 3 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- проведени бяха работни срещи с фолклорни клубове и състави за провеждането на Коледното надиграване през 2025 г.;

- сключен бе договор и бяха разпространени рекламни материали за тазгодишното издание на „София филм фест" в Русе;

- изготвен бе договор по схема за безвъзмездна финансова помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини";

- извършена бе подготовка на предложението за изменение и допълнение на Наредба 16 на Община Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе;

- проведена бе работна среща за организирането на церемонията по връчването на Национална литературна награда „Елиас Канети" на 31 октомври в зала „Слави Шкаров" на Доходното здание. Разпространени бяха изготвените покани за церемонията на електронен и хартиен носител;

- извършена бе подготовка за представянето на книгата на Михаил Белчев на 3 ноември;

- приети бяха отчети за изпълнените проектни предложения, финансирани по Програма „Култура";

- предоставени бяха допълнителни целеви средства за закупуване на допълнителни учебници и учебни комплекти на образователни институции;

- продължава приемът на предложения за Награда „Русе - 21. век", с която се удостояват ученици и студенти от учебни заведения на територията на община Русе за изключителни постижения и завоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси;

- извършена бе подготовка на концерта и церемонията по награждаването на отличените участници в XVIII Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски", което ще се проведе на 1 ноември /събота/ от 11 ч. в зала „Култура";

- продължава подготовката на състави на Общинския детски център за култура и изкуство за участие в благотворителния концерт на Деси Добрева, който ще се проведе на 8 ноември в Зала „Арена Русе".

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- на 21 октомври Община Русе обяви фотоконкурс „Градски природен обектив", посветен на красотата на природата в градска среда. Провеждането на конкурса е част от дейностите по Проект ROBG00178 "ReNature – Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито", който се осъществява по Програма „INTERREG VI-A Румъния–България" 2021–2027 г., Приоритет 2: Зелен регион, Специфична цел 2.7 – „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване". Фотоконкурсът има за цел да насърчи жителите на Русе и Гюргево да открият и покажат красотата на природата, която ни заобикаля дори в сърцето на града. Чрез обектива си участниците могат да представят биоразнообразието, екосистемните услуги и природните елементи, които правят градската среда по-зелена, по-чиста и по-животворна. В конкурса могат да участват всички желаещи, без ограничения във възрастта или професионалния опит. Всеки автор може да изпрати до 5 снимки или колажи. Форматът трябва да е JPEG, с подходящо качество и резолюция. Периодът за участие е от 1 ноември 2025 г. до 30 септември 2027 г. Снимките се изпращат на имейл: [email protected];

- на 21 октомври Община Русе отправи покана за публично обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на община Русе за периода 2021–2027 г. (Актуализация 2025 г.). Обсъждането ще се проведе на 31 октомври /петък/ от 17 ч. в зала „Свети Георги" в сградата на Община Русе. Актуализацията на Плана е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие, правилника за неговото прилагане и методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Документът отразява актуалните приоритети и мерки за устойчивото социално-икономическо развитие на общината до 2027 г. На обсъждането са поканени всички граждани, представители на бизнеса, неправителствени организации и заинтересовани страни. Проектът на актуализирания план може да бъде разгледан на страницата на Община Русе;

- на 24 октомври бе проведена встъпителна пресконференция по Проект BG-RRP-1.007-0028-C01 „Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ДГ "Слънце" - гр. Русе.", код на процедурата: BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда". Проектът се реализира с безвъзмездната финансова помощ по Компонент 1 към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост. Целта на е проекта е създаване на модерна, приобщаваща и енергийно ефективна образователна среда за децата в ДГ „Слънце" – гр. Русе, чрез основен ремонт и обособяване на STEM зона. Дейностите включват енергоспестяващи мерки, подобряване на достъпа за лица с увреждания и изграждане на фотоволтаична система, включваща външна топлоизолация на стени, топлоизолиране на пода, смяна на PVC дограма, ремонт на покрив и покривни елементи, подмяна на отоплителна и охладителна инсталация, изграждане на ФЕЦ с мощност 42,8 kWp за собствени нужди. Общият бюджет на проекта е 1 310 833, 84 лв., като финансирането е изцяло от ЕС;

- заместник-кметът Златомира Стефанова взе участие в първата конференция за развитие на луксозния туризъм в България, организирана в София от „Travel News". Конференцията представи проблемите пред сектора и тяхното решаване от страна на държавата и бизнеса. Целта е издигането и представянето на България като по-висок клас туристическа дестинация.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължават основният ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитието към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик";

- продължават основният ремонт и реконструкцията на Дом за стари хора ,,Възраждане" и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата ,,Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания";

- продължава изграждането на спортна зала и нов учебен корпус в СУ „Васил Левски";

- извършена бе подготовка за основен ремонт и внедряване мерки за енергийна ефективност на сградата на Детския център за култура и изкуство на ул. „Околчица" 9;

- продължават реставрацията и консервацията на корпуси „А", „К" и „Л" на Доходното здание;

- продължават дейностите по основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий";

- издадено бе разрешение за строеж за основен ремонт и внедряване на енергийна ефективност на НЧ „Васил Левски – 1945";

- подготвен бе договор за възлагане изпълнението на ремонтно-възстановителни дейности и консервация на Паметника на моряка на ул. „Одрин";

- извършен бе съвместен оглед на дворното пространство на Детска ясла 9, във връзка с предстоящ основен ремонт;

- приключиха ремонтните дейности на покрива на общинската жилищна сграда на ул. „Михаил Хаджикостов" 10;

- извършени бяха 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- на 23 октомври бе извършено класирането за прием на деца в общинските детски ясли;

- обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

- извършени бяха 18 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги" и бяха приети 6 заявления на кандидат-потребители;

- експерти на Община Русе се включиха в кампанията за превенция на

насилието и злоупотребата с деца под мотото „Бъди смел, бъди добър!" организирана от Държавната агенция за закрила на детето. Съвместно с потребители на Комплекса за социални услуги към СНЦ „Еквилибриум" бяха засадени дръвчета в двора на социалната услуга;

- консултирани бяха 12 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- извършени бяха 13 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа", с цел проследяване качеството на грижа;

- във връзка с изпълнението на Програмата за развитие на качеството на социалната услуга и стандартите от Приложение 24 от Наредбата за качеството на социалните услуги, бяха изготвени списъци за участие на социалните асистенти в обучение „Първа долекарска помощ";

- приети бяха 42 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 42 заявления за кандидати за лични асистенти;

- извършени бяха 14 проверки в изпълнение на чл. 12 от Наредба № РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизъм „Лична помощ";

- консултирани бяха 5 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- екипът по ранно детско развитие посети по график Детски ясли 4, 6 и 8, с цел консултиране на организацията на средата и даване на насоки относно създаване на тихи кътове в яслите. В Детска ясла 15 специалистите извършиха дейности по подкрепа на децата в адаптация, като бяха извършени персонални консултации и родители бяха насочени към индивидуален подход. Проведени бяха консултации с родители за речевото развитие на децата и плавната адаптация, като бяха дадени и насоки за адаптиране на подходящи методи и техники за работа в домашна среда;

- експертите на Превантивно-информационния център проведоха дейности по Националната програма „Кодово име живот" в 5, 6 и 7 клас от НУИ „Проф. Веселин Стоянов", ОУ ‚Отец Паисий" и ОУ „Христо Смирненски" – Долапите, като бяха обхванати 70 ученици;

- проведени бяха 2 тренировки с деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства и Кризисния център за непридружени лица по програма „Спорт за свободен живот";

- здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Селеметя" и кв. „Средна кула", като бяха консултирани 19 жени за безплатни медицински прегледи на здравно неосигурени лица за диагностика на онкологични заболявания и за методи на контрацепция, както и 17 мъже за безплатни скрининг – тестове за диагностициране на сънна апнея. Консултирани бяха 20 лица за ваксината срещу грип за лица над 65-годишна възраст;

- здравните медиатори участваха в организиране и провеждане на беседи на тема „Два ромски свята" – превенция на ранни бракове" и „Мирно разрешаване на конфликти" в ОУ „ Алеко Константинов", в която се включиха ученици от прогимназиален етап,;

- на 20 октомври бе проведено заседание на работната група за изготвяне на проект на наредба за условия и ред за регистриране, отчет и дерегистриране на индивидуалните електрически превозни средства и на пътните превозни средства с животинска тяга на територията на община Русе и приложенията към нея;

- на 22 октомври бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Добри Немиров";

- на 23 октомври бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Илинден" 11 и на ул. „Батак" 4;

- издадени бяха 46 карти за хора с трайни увреждания;

- продължават дейностите по преиздаване на разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2026 г.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- продължава организацията на Ученическите спортни игри за учебната 2025/2026 г.;

- проведено бе заседание на смесената комисия за разпределяне на средствата от резерва към Програма „Спорт 2025" и бяха изготвени анекси за допълнителни средства за развитие на спортната дейност;

- създадена бе организация за награждаване на състезатели, постигнали спортни успехи на Балканиадата по шинкиокушин от СК „Русе";

- оказано бе съдействие по организацията на спортно събитие на Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик", което ще се състои в Парка на младежта на 25 октомври;

- оказано бе съдействие по организация на Международния турнир по спортни танци „WDSF International Open Rousse" 2025, който ще се проведе на 25 и на 26 октомври в зала „Арена Русе";

- извършена бе подготовка на Градския стадион за футболна среща от Втора професионална футболна лига;

- започна текущ ремонт на първо игрище по мини футбол в комплекс „Локомотив";

- хор "Свети Георги Победоносец" взе участие във втория Национален хоров фестивал в Ловеч и бе удостоен от кмета на града с почетен плакет;

- Елена Димитрова от Вокална школа "Приста" спечели Гран при от фестивала „TU ONDA" в Малага, Испания;

- членове на Общинския младежки дом взеха участие в обучение на тема "Лидерство и ораторство" в Младежкия център в Добрич.