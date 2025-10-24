ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш образователен министър: Трябва да има оценка ...

Прекратиха кампанията за пострадалите от пожара в Трънско, събрани са 129 000 лева

Пожарът в Трънско. СНИМКА: ЮЗДП

Община Трън прекрати дарителската кампания за набиране на средства в помощ на пострадалите от пожара през юли.

Оттам допълниха, че с решение на Общинския съвет, средствата, постъпили по дарителската сметка на Общината, са били разпределени между хората, подали заявление за получаване на финансова помощ.

По сметката са постъпили близо 129 хиляди лева от дарения на граждани. В определения срок за кандидатстване са били подадени 24 молби за подпомагане от общо 65 обекта, имащи право на компенсация. Комисията е обработила документите на всички кандидати, но финансова помощ ще получат подателите на 22 молби, съобщи БТА.

Две от молбите са отхвърлени, тъй като собствениците не са доказали, че обектите им са били в реално ползване. Те не са представили активни партиди за електричество и вода, както и са имали неплатени данъци към Общината.

Пожарът избухна на 26 юли тази година в трънските села Рани луг, Насалевци и Слишовци.

