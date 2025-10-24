Министър Бачев: Опитваме да финансираме проекти, за които не достига държавния бюджет

Министерството на културата разглежда възможностите за финансиране на проекти, за които не достигат определените в държавния бюджет средства.

Това каза министър Мариан Бачев по време на парламентарния контрол в рамките на днешното заседание на Народното събрание.

По време на парламентарния контрол той отговори на въпрос на депутата Веселин Вешев (ПГ „Възраждане") относно липса на финансиране на археологически разкопки на територията на Национален историко-археологически резерват "Велики Преслав".

Преди това министърът отговори на депутата Никола Ангелов (ПГ „Възраждане") за липсата на финансиране на археологически разкопки на територията на Националния археологически резерват "Кабиле" за 2025 г. от Регионалния исторически музей - Ямбол.

"Министерството на културата чрез бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство" ежегодно след приемане на държавния бюджет предоставя целева финансова подкрепа на проектен принцип за провеждане на теренни археологически проучвания и теренна консервация на територията на страната, каза министър Бачев. Както споменах, редът и условията за кандидатстване по програмата са определени с „Правила за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация", които са публикувани на официалната интернет страница на Министерството на културата. Всяка календарна година се обявява сесия за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация на интернет страницата на Министерството на културата.

На обявената през 2025 г. сесия за целева финансова подкрепа на теренни археологически проучвания и дейности по теренна консервация за територията на археологически резерват „Ранно средновековен град Преслав, община Преслав, област Шумен" са подадени пет проекта, посочи министърът.

Първият проект „Архитектурен комплекс в югозападната част на Дворцовия център във Велики Преслав. Производствено – занаятчийски квартал /II половина на XI - XIV в./" е подаден от Археологически музей „Велики Преслав". Проектът е получил финална оценка 49,2353 при оценяването от страна на комисията. Посочените резултати не са достатъчни за класиране в съответствие с приетата от комисията въз основа на качествата на разработените проекти долна граница от 52,0000 точки за финална оценка, каза Бачев.

Проектът „Манастир на чъргубиля Мостич, м. Селище, Външен град, Преслав", подаден от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий", е получил финална оценка 54,4706 от комисията и е предложен за финансиране при осигуряване на допълнителни средства. Съгласно решение на комисията, взето в резултат на проведена дискусия и въз основа на качествата на разработените проекти, е предложено при осигуряване на допълнителни средства да се финансират тези проекти от група IА, които са получили финална оценка над 52,0000 точки. Предложението е направено във връзка с обстоятелството, че средствата по бюджета, както споменах, и на програмата, са изключително недостатъчно и не позволяват финансиране на всички класирани проекти, каза Мариан Бачев.

Националният археологически институт с музей (НАИМ) при Българската академия на науките е подал проект „Дворцова сграда (№ IV) във владетелския комплекс на Велики Преслав", който е получил финална оценка 55,7647 и е предложен за финансиране при осигуряване на допълнителни средства. Друг проект на НАИМ-БАН - „Дворцов център – сектор Север" в НИАР Велики Преслав, е получил финална оценка 55,8824 и е предложен за финансиране при осигуряване на допълнителни средства.

Проект „НИАР „Велики Преслав" – Сектор „Изток" във Вътрешния град", подаден от НАИМ-БАН, е получил финална оценка 44,8235 при оценяването от страна на комисията. Посочените резултати не са достатъчни за класиране в съответствие с приетата от комисията въз основа на качествата на разработените проекти долна граница от 52,0000 точки за финална оценка, каза Бачев.

Заявленията за финансова подкрепа за проекти по програмата се подават в три различни групи, като крайното класиране на одобрените проекти е в рамките на съответната група. Всички подадени проекти за територията на археологически резерват „Ранно средновековен град Преслав, община Преслав, област Шумен" попадат в една и съща група – IА група, за която са преминали административна допустимост и са допуснати до оценяване 28 проекта. От тях са класирани 18 проекта, но средствата по бюджета на програмата позволяват да се финансират само 4 проекта, посочи министърът.

Наличните средства по програмата за предоставяне на проектен принцип на финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация през 2025 г. възлизат на 1 113 442 лв., като постъпилите проекти по обявената сесия са на обща стойност 7 900 791,67 лв., каза Мариан Бачев.

Депутатът Веселин Вешев попита в реплика министъра на културата с колко пари ще се увеличи бюджетът за разкопки в България. „В момента подготвяме бюджета, ще се разберат детайли за всяка програма", отговори му министър Мариан Бачев.

Министерство на културата от години предоставя финансова подкрепа за археологическото проучване на резервата, каза министърът на културата Мариан Бачев в отговор на въпрос на депутата Никола Ангелов (ПГ „Възраждане") относно липса на финансиране на археологически разкопки на територията на Националния археологически резерват "Кабиле" за 2025 г. от Регионалния исторически музей - Ямбол.

Той каза, че Министерство на културата чрез бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство" ежегодно след приемане на държавния бюджет предоставя целева финансова подкрепа на проектен принцип за провеждане на теренни археологически проучвания и теренна консервация на територията на страната. Редът и условията за кандидатстване по програмата са определени с „Правила за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация" (Правила), които са публикувани на официалната интернет страница на Министерството на културата. Право на финансова подкрепа имат културни, научни или университетски институции, дейността, на които е свързана с издирване и изучаване на археологически обекти.

Всяка календарна година се обявява сесия за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация на интернет страницата на министерството, добави Бачев. Оценяването и класирането на проекти се извършва от междуведомствена комисия по реда на действащите Правила. В състава ѝ се включват представители на научни, културни и университетски институции.

Сред одобрените за финансиране проекти през 2025 г. е и предложението от Софийския университет „Св. Климент Охридски" за дейности на територията на археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле", който е подкрепен с финансиране в размер на 89 914 лв.

Внесените от Регионален исторически музей – Ямбол проекти „Сектор XII – археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле" и „Сектор X – археологически резерват Тракийски и античен град Кабиле" на сесията за 2025 г. са получили финална оценка 50,8824 точки и съответно 48,7647 точки при оценяването от страна на комисията, посочи министър Бачев. Посочените резултати не са достатъчни за класиране в съответствие с приетата от комисията въз основа на качествата на разработените проекти долна граница от 52,0000 точки за финална оценка, добави той.

Министерството на културата се стреми да насърчава конкурсния принцип като инструмент за повишаване на качеството и подкрепя реализирането на проекти, които демонстрират високо ниво на разработка и съдържание, каза министър Мариан Бачев. Той допълни, че от години министерството предоставя финансова подкрепа за археологическото проучване на резервата без прекъсване, включително е подкрепяло и проекти на Регионален исторически музей – Ямбол.

Различните научни екипи, работещи на територията на резервата, се допълват в своята дейност, което допринася за устойчивото развитие на археологическите проучвания.

В отговор на репликата на депутата Никола Димитров, че средствата не достигат, министър Бачев каза, че ограниченият ресурс за 2025 г. е заради включване на проекти от 2024 г., включени в капиталовите разходи. Заявените разходи след септември 2024 г. не са процедирани от МФ, съответно не са разплатени.

На 05.02.2025 г. на заседание на Министерския съвет беше взето решение за изплащане на забавени договори от 2024 г. за сценични изкуства и теренни проучвания. Изплатени са договори за 2024 г., но в рамките на бюджет 2025, т.е. около 7 милиона лв. не достигат, смятам, че общините могат да се включат в подпомагането. Не мога да скрия огорчението си от недостига на средства, но ще се постараем в следващия бюджет, каза още министърът на културата.

