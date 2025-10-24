ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш образователен министър: Трябва да има оценка ...

В стабилно състояние е командосът, пострадал при скок с парашут

В стабилно състояние е военнослужещият от Специалните сили, който пострада тежко при парашутен скок в четвъртък следобед на летище „Чешнегирово". Мъжът е контактен. Той е със сериозни травми и е настанен в интензивното отделение на УМБАЛ „Свети Георги" в Пловдив, пише NOVA

Пострадалият младши сержант е изпълнявал рутинни скокове вчера следобед. Според източници, близки до разследването, при един от скоковете при все още неизяснени обстоятелства парашутът му не се е разтворил по правилата. Командосът веднага е бил транспортиран с военен хеликоптер до болница. В момента Военна полиция разследва случая. За инцидента е образувано и досъдебно производство.

Очаква се по-късно днес Министерството на отбраната да оповести още данни за инцидента.

