Младежки форум отбелязва 10 години от инициативата „Един пояс, един път“

България и Китай дадоха старт на нова фаза в двустранните си отношения, фокусирана върху младежкото сътрудничество, след като в София се проведе Българо-китайски младежки форум.

Събитието в хотел „Маринела", беше организирано от Посолството на Китайската народна република, в партньорство с Министерството на младежта и спорта. Форумът отбеляза десет години от присъединяването на България към глобалната инфраструктурна инициатива „Един пояс, един път".

Целта на събитието беше да събере представители на младежи от двете страни, които да обменят идеи и предложения за задълбочаване на сътрудничеството във всички области. Дискусиите трябваше да спомогнат за развитието на китайско-българските и китайско-европейските отношения на по-високо ниво. Организаторите подчертаха, че на този нов исторически етап отношенията между двете държави притежават „огромен потенциал и светло бъдеще". Младите хора бяха определени като „ключът към бъдещето" на тези отношения.

Габриел Вълков, председател на Младежкото обединение в БСП и народен представител, изпълняваше ролята на водещ и произнесе встъпителни думи. В официалната част прозвучаха приветствия от заместник министър-председателя на Република България, г-н Атанас Зафиров, както и от Н. Пр. Дай Цинли, посланик на КНР в България.

Министърът на младежта и спорта на България, Иван Пешев, направи свое изказване, а от китайска страна говори Джън Сяобо, секретар на Комунистическия младежки съюз на Пекин.

Панелните форуми започнаха в 9:40 часа, като бяха структурирани с индивидуални изказвания от по шест минути и десет минути свободна дискусия.

Първият панел (09:50–10:50 ч.) беше фокусиран върху научните изследвания и предприемачеството. Дискусията беше модерирана от Вадим Рошманов, председател на Асоциацията на младите учени в България. Сред основните участници бяха:

• Представител на Института INSAIT.

• Дочка Василева, ръководител отдел „Проектно планиране и институционално сътрудничество" във Фонд на фондовете.

• Стоян Недин и Максим Гурвиц, които представиха инвестиционния фонд „Витоша венчърс".

• Владислав Илиев, представител на студио „Форматик".

• От китайска страна се включиха Ан Дзячуън, доцент от Уханския университет; Гуо Нин, главен инженер в Института за повърхностно инженерство в Нинбо; и Цин Ифън, учен от Шанхайския университет „Дзяотун".

Вторият панел беше посветен на хуманитарните науки, включително образование, култура и туризъм. Модератор на тази секция беше Гъ Лина, директор на Китайския културен център в София. Сред участниците бяха:

• Проф. д-р Деян Радев от Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски".

• Владимир Йорданов, заместник изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси.

• Ралица Кирилова, директор на 18то СУ „Уилям Гладстон", София.

• Д-р Лилия Еленкова, преподавател по „Младежка политика" във Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски".

• Китайското представителство включваше Чън Ин, председател на Асоциацията на завърналите се от чужбина студенти към Пекинския университет за чужди езици, и Ли Юнхун, директор на Младежкия доброволчески център на провинция Хъбей.

Последният панел беше модериран от г-н Вълков и фокусира дискусията върху обмена на идеи и добри практики между младежки организации от Китай и България.

Участниците в този панел бяха:

• Мартен Демирев от сдружение „Иноватор" (който направи презентация).

• Величка Лазарова, управител на Младежки център – Пловдив.

• Атанас Радев от Национален младежки форум.

• Бойко Стоилов от сдружение „Младите решават".

• Ахмед Куйтов от Национален фокусен център.

• От китайска страна участваха Джан Тао, заместник-директор на Отдела за международни връзки към Комунистическия младежки съюз на Пекин, и Сун Джънмао, председател на Асоциацията за приятелство между китайската и българската младеж.

След края на официалните панели, участниците бяха поканени на официален прием в Посолството на Китайската народна република в България, който започна в 13:30 часа. Програмата на приема включваше кратко приветствено слово от извънредния и пълномощен посланик на Китай в България, Н. Пр. Дай Цинли.

Кратко обръщение направи и заместник-министърът на младежта и спорта на България, г-н Младенов. След обяда се проведе свободна дискусия по темите на форума.