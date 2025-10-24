96 стажанти положиха клетва за полицаи в Казанлък

Навръх 55.годишнината от основаването на Полицейската школа в Казанлък, днес 96 стажанти положиха своята клетва да пазят реда и спокойствието в България.

Церемонията започна с водосвет за здраве, отслужен от Негово преосвещенство Маркианополски епископ Богослов, съобщават от пресцентъра на община Казанлък.

"Ще Ви очакваме отново в различните обучителни центрове на системата на МВР, защото пътят на служителите ни е път на непрекъснато усъвършенстване. Приемете пожеланията ми за здраве и лични и професионални успехи", пожела старши комисар доц. д-р Иван Видолов, ректор на Академията на МВР.

В своето слово кметът на община Казанлък Галина Стоянова изтъкна колко е труден пътят на служителите в полицията, но въпреки това тяхната задача е най-ценна - да опазват реда и спокойствието на жителите. "Ще бъдете нападани, обругавани, неоценени, но не спирайте да защитавате закона и хората на Република България. На семейства ви пожелавам търпение и да ви посрещат с усмивка след всеки ден.

Ние, кметовете, винаги сме се доверявали на вас и можете да разчитате на нашата подкрепа и за в бъдеще. Бъдете здрави, безкомпромисни и следвайте закона", допълни тя.