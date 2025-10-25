Нов тренд - рецидивисти, кротували с години, се връщат към “занаята” - нападат с маски и ножове денонощни магазини

Въпреки това от МВР отчитат 20% спад на грабежите и по-висока разкриваемост

Престъпници с богат криминален опит, които дълги години бяха загърбили “занаята”, се завръщат към грабежите.

Тази тенденция наблюдават в последните месеци в СДВР. Криминалисти разказаха пред “24 часа”, че добре познати им от миналото рецидивисти, покрили се за 5, а някои и за цели 10 години, отново хващат пистолети и ножове, за да обират денонощни магазини.

Началото на новия тренд поставил още през януари стар познайник на полицията, известен с прякора Мони Терориста. Той влязъл в магазин срещу “Пирогов”, насочил пистолет към продавача и прибрал оборота. Бягството му траяло едва няколко часа – още същата вечер се озовал с белезници в районното. Мони бил чист от 7 години - последният му арест е от 2018 г.

Имал дори работа и нямал дългове, но решил да изкара бързи пари. През март негов “колега” - мъж на 42 години, влязъл в магазин в центъра на София, размахал нож и прибрал по-малко от 1000 лева. Това бил първият му грабеж от 2020 г.

Рекордьорът в тази своеобразна статистика чакал 11 години между два удара – първият бил през 2014-а срещу жена на улицата, а сега взел 520 лева от денонощен магазин и избягал. Арестували го още същата сутрин.

“Обикновено ги хващаме в рамките на 24 часа. Това са престъпления, при които реакцията е ключова – колкото по-бързо се действа, толкова по-лесно се залавят”, обясни криминалист пред “24 часа”.

Освен ветераните, които се завръщат към занаята, полицията регистрира и нови герои. Такъв е 37-годишен мъж без криминално минало, който решил в една нощ да обере два магазина. Влязъл с нож, заплашил продавачите, взел оборота и хукнал. Заловен е от сектор “Грабежи” на СДВР още на сутринта.

В началото на годината разследващите се натъкват и на куриозен случай - инсцениран грабеж. Двама мъже решили да разиграят театър – единият, който реално работел в магазин, щял да е продавач, а приятелят му трябвало уж да го нападне. В последния момент обаче първият се отказал, а нападателят решил да направи сценката реална – нахлул с маска и пистолет и прибрал оборота. След като разбрали за плана им, криминалистите задържали и двамата - единия за длъжностно присвояване и лъжлив сигнал, другия за кражба в съучастие.

Един от най-дръзките удари бе през февруари - въоръжен обир на казино в столичния кв. “Надежда”. Двама маскирани нахлули призори, заплашили двете служителки и задигнали около 9000 лева. Няколко часа по-късно полицаите намерили колата им и ги задържали. В дома на единия открили и част от парите. Оказало се, че и те са стари познайници на полицията – рецидивисти с присъди, които решили, че е време да “възродят” старата си кариера.

На челно място в статистиката на СДВР е случай от август. 35-годишният Мартин Цанков цял месец следил счетоводителка от столична болница. Нападнал я на 8 август, докато тя носела 114 хил. лева, които трябвало да внесе в банка. Издърпал чантата ѝ и побягнал, но се спънал. Двама мъже, които видели грабежа, го задържали до пристигането на полицията. Разследването показало, че е подготвял удара дълго и дори довел 11-годишния си син, когото оставил заключен в колата, докато извършвал престъплението.

Подобни големи грабежи са рядкост. По-чести остават уличните нападения, при които бандитите издърпват чанти или бижута от хора по улиците и в обществения транспорт. Няколко са случаите през тази година в София на нападения срещу жени, останали без златни верижки или обеци.

Един от крадците се оказал истински експерт по бижутата – след всеки обир залагал плячката в заложна къща, после си я откупувал. Арестували го чак в Поморие, където в джобовете му открили цял куп заложни билети. Доказателствата се оказали достатъчни, за да бъдат върнати накитите на собственичките им.

От сектор “Грабежи” на СДВР обаче отчитат, че има спад с около 20% на този вид престъпления в сравнение с 2024 г. В същото време разкриваемостта се е подобрила с близо 10 на сто и вече достига към 47%.

“Повечето извършители са с нисък социален статус, без работа и образование. Не им се работи – по-лесно им е да вземат наготово”, обясняват експертите в столичната полиция.