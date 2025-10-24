Няма да има такса за водомера, но вкарват две цени за водата – над 10 кубика ще е скъпа (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Замисълът ѝ бил да се приспада при прекъсване на услугата. Това обаче не било добре обяснено публично

Промените са свързани с третото плащане по плана за възстановяване

Предложената и приета преди дни на първо четене в пленарната зала такса за водомер отпада. Вместо това ще бъде предложен друг механизъм с две цени на водата. Непроменена остава тарифата до 10 кубически метра консумация на вода месечно, а за над 10 цената вече ще е по-висока.

Това съобщи шефът на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков в петък.

Депутатите от ГЕРБ ще направят новите предложения между двете четения

на новия законопроект за ВиК услугите.

Първоначално се прие цената на водата за домакинствата да се изчислява по два елемента - употребената вода и достъп до услугите, т.нар. такса водомер. Според Нанков обаче темата не е била представена добре публично.

“Нашият ангажимент е между първо и второ четене тези текстове да бъдат оттеглени. Ще внесем подобно предложение. Те са насочени към онези български граждани, които са с повече от едно жилище. Това не касае всички собственици на жилища, които ги обитават целогодишно”, обясни той.

Нанков заяви, че в момента ценообразуването е крайно несправедливо.

“Не трябва да пропускаме темата с

онези граждани, които пълнят басейни и плащат същата цена на водата като на

най-уязвимите”, обясни шефът на ресорната комисия и бивш регионален министър. Именно затова от ГЕРБ ще предложат цената да се определя спрямо употребеното количество.

Че таксата за водомер трябва да отпадне, смята и регионалният министър от БСП Иван Иванов, който коментира темата пред медии в Болярово.

“Никога не съм подкрепял тези текстове. Призовавам народните представители

да ги отхвърлят изцяло, тъй като не са добре домислени”, отбеляза той. Иванов коментира и че има текстове, които будят възражения от страна на гражданите, но законопроектът е готвен в продължение на няколко години от няколко правителства.

Единствено поради обстоятелството, че с него е свързано третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, и в знак на колегиалност към партньорите беше внесен в Министерския съвет, обясни Иванов.

Според него тези, които са писали законопроекта, са използвали същия механизъм, който се прилага за поддръжката на електроразпределителната мрежа. Целта била по някакъв начин потребителите на вода

да бъдат компенсирани, когато има прекъсване

на услугата - в такъв случай те няма да плащат такса водомер. “Ако намерят народните представители баланс в тази посока, нека да го направят”, каза още министър Иван Иванов.