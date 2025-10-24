Правителството реши: прехвърля коли на НСО на Радев за хората му (Обзор)

Шофьорите ще се преназначават на трудов договор към “Дондуков” 2

Правителството спешно връща колите и шофьорите на президентството, както поръча лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в четвъртък.

Колите на НСО, които досега са возили държавния глава и екипа му, ще бъдат прехвърлени на президентството. Шофьорите също ще бъдат преназначени на трудов договор към “Дондуков” 2, но вече няма да са държавни служители.

Това гласят промени в Закона за НСО, които бяха внесени в 8 ч сутринта в петък в парламента от Министерския съвет. Проектът е бил приет на подпис от министрите в четвъртък, без да е минал предвиденото по закон едномесечно обществено обсъждане. Подписан е от вицепремиера Томислав Дончев, тъй като същия ден премиерът Росен Желязков бе в Брюксел на заседанието на Европейския съвет.

Промените няма да доведат до допълнителни разходи, а ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете институции до месец от приемането на закона. Президентството ще може да паркира и да обслужва колите си в базата на НСО, ако договори това със службата.

За колко точно коли и служители става въпрос, не е ясно, но на президента, съпругата му и на вицепрезидента се полага лимузина с охрана от НСО. По информация на “24 часа” службата е предоставяла автомобили и на главния секретар на президента Цвета Тимева, началника на кабинета Гълъб Донев, шестимата му секретари и шефа на протокола. В зависимост от програмата за деня и колко служители на администрацията са ангажирани с нея, е имало и по една или две други дежурни коли.

В четвъртък Борисов заръча на финансовата министърка Теменужка Петкова и на парламента да върнат веднага колите на президентството, за да приключи шоуто, което върви вече седмица: Румен Радев обикаля с шкодата на съпругата си Десислава. Да не се излагаме пред чужденците, да му се върне на президента Радев всичко - колите и шофьорите на НСО, за да не обиждаме цирковите актьори с този цирк, призова Борисов.

Действително гледката е забележителна - президентът пътува в малка сребриста кола, а го придружава голям черен джип на НСО с охраната му. В този вид го видя президентът на Унгария, който бе на посещение у нас. Самият Радев се яви така и в Пловдив и Смолян.

НСО е служба със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи. Извършването на административно-транспортно обслужване на администрацията е несвойствена функция, която отклонява ресурс и персонал, гласят мотивите на МС.