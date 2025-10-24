ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

30 143 фиша за нарушения на пътя са съставени за седмица в рамките на спецакция на МВР

99 797 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода от 17 до 23 октомври. Извършен е контрол на 115 281 водачи и пътници. Съставени са 30 143 фиша и 4733 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 137 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 71 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 66 - с над 1,2 на 1000, а 13 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 60 водачи, 26 са отказали да бъдат тествани, съобщиха от МВР. 

14 971 моторни превозни средства са проверени през последното денонощие в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 16 893 водачи и пътници. Съставени са 4490 фиша и 760 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 8 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 16 - с над 1,2 на 1000, 1 е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират трима, трима са отказали тестване.

