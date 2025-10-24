Атанас Зафиров и То Лам откриха паметник на Хо Ши Мин в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заместник министър-председателят Атанас Зафиров и генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам откриха паметник на Хо Ши Мин, почитан като баща на съвременен Виетнам. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Церемонията по тържественото откриване на паметника на първия президент на Виетнам Хо Ши Мин (1945-1969 г.) се състоя в двора на Виетнамското посолство в София.

Приветствие отправи посланикът на Виетнам Н. Пр. Нгуен Тхи Мин Нгует. В тържественото си слово генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам подчерта историческата роля на Хо Ши Мин за отношенията между Виетнам и България. Той запозна присъстващата общност със състоянието на Виетнам.

Вчера Атанас Зафиров, който е и председател на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА", проведе среща с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам и водената от него делегация.