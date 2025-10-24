Превозвач пред жители на с. Труд: Щом шофьорите са боклуци, а колите – без спирачки, аз не съм за вас! (Снимки, видео)

Превозвачът Петко Ангелов отиде на крака при жителите на пловдивското село Труд, които от четвъртък са без маршрутки поради изтекъл договор. Той обаче не желае да продължи да обслужва това село след упреците, че шофьорите му не късат билети, колите са раздрънкани и без спирачки.

"Значи не съм за вас и не мога да ви обслужвам, щом шофьорите ми са боклуци, а маршрутките ми – без накладки. Аз обслужвам с градски транспорт Пловдив, където съм осигурил 300 автобуса. Отделно имам фирма за международни превози с 800 камиона", изтъкна бизнесменът в препълнената зала на читалището. Ангелов закара маршрутка и автобус до Труд, за да видят хората какви са превозните средства и да кажат наистина ли са технически неизправни.

"Искам всичко да чуя от вас – какво се говори, от какво сте недоволни", обърна се към присъстващите той.

В залата има хора от всички възрасти, дори и млади семейства с малки деца. Кметът на село Труд Спас Стайков обясни, че са се събрали по молба на превозвача. Преди ден той заяви, че жителите на селото са 4400 и те искат да имат маршрутки.

Кметът на община "Марица" Димитър Иванов също е на срещата и обясни, че от дни се опитва да реши проблема.

Там са и представителите на "Бъдеще за село Труд" Галина Тошева и Станимир Тончев, от чиито изявления всъщност Ангелов е подразнен и отказва да обслужва труд за разлика от Скутаре, Рогош и Маноле, където още вчера възстанови маршрутката по линия 8.

"При тези упреци, аз не съм длъжен да подписвам договор", заяви Ангелов. От залата реагираха с думите "Откажете се! Нали услугата е за хората? Ние, родителите, се редуваме на ротационен принцип сутрин да закараме децата до Пловдив на училище. Вие години се стараехте да няма хора по спирките", реагира жителка на Труд. Други допълниха, че хората сами са си намерили решение да се спасяват.

"Приемам критиката. Как да контролирам шофьора по време на изпълнението на маршрута? Предлагам ви на 5 маршрутки да поставя GPS, до който да имате достъп", предложи Ангелов. От залата му препоръчаха да наказва шофьорите си, които спестяват курсове. "Първият път предупреждение, вторият – писмено обяснение и третият – уволнение", заяви напета дама.

Тя обясни, че често пътувала в събота и неделя за Строево. Много пъти шофьорите, понеже нямало пътници в Труд, още на колелото поемали към Строево. "И аз чакам още 40 минути следващата маршрутка, за да ида в Строево", оплака се тя.

"Нали затова сме се събрали, за да чуе господин Ангелов какви са проблемите и след това той, като собственик на фирмата, да знае как да постъпи с подчинените. И затова ви предлага GPS система", намеси се кметът на "Марица" Димитър Иванов. И призова за спокойствие.

Залата зажужа като разбунен кошер, когато Ангелов заговори, че задръстванията към Труд в пиковите часове са големи и няма как маршрутките да спазят разписанията. "Ами тези неща си ги предвидете!", обадиха са присъстващи. Всеки започва да говори и да се надвиква.

"Чакайте малко, нека се изслушваме, бе, хора", призова Димитър Иванов.

"Като ви пуснат сега редовни линии с автобуси, тогава маршрутки няма да са ви нужни. Но има една подробност – обявен е конкурс за обслужване на село Строево с големи автобуси и няма нито един кандидат. Не зная каква е причината, не искам да обвинявам никого, но просто колегите не искат да карат в този район", посочи Ангелов.

Димитър Иванов се опита да потуши напрежението, призовавайки да не се връщат назад и да припомнят кой какво казал, а да се гледа напред. И всички забележки и критики към маршрутка номер 5 да бъдат изчистени, за да се ползва пълноценно тази линия. "Нормално е да се развали кола. Станало е веднъж в месеца", изтъкна Иванов. Но залата изригна: "Ааа, не е веднъж!".

"Има проблем, той може да се реши. Събирате се представители в кметството на село Труд, правите график в колко часа да има автобус. Но нека исканията са нормални. Казвам ви, в тези задръствания е ад, ако искате колата да е за 20 минути при вас, тя няма как да успее в тези тапи", призова Ангелов присъстващите.

"Искаме по–големи автобуси, да са редовни и последният час да не е 19,20", изричаха в хор присъстващите.

Хора от Труд прииждат към читалището на селото, където е превозвачът Петко Ангелов, за да ги чуе. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн Срещата е в читалището, където хора са дошли да чуят превозвача, а и той тях. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн Ангелов закара маршрутка, за да пита местните жители наистина ли твърдят, че са раздрънкани и без спирачки. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн Ангелов закара и автобус тип "щъркел", който пускаше в сутрешните часове, когато пътниците са повече. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

