Министър Георгиев: Революционни промени заради имотната мафия, един пробвал да получи 200 нотариални акта (Обзор)

Над 80 проверки на нотариуси направило правосъдното министерство от началото на годината

Един човек е поискал в един ден да му бъдат дадени 200 нотариални акта. За този фрапиращ случай съобщи правосъдният министър Георги Георгиев на форум на Нотариалната камара. Тя отбеляза 27 г. от създаването си в петък.

“Никой не може да ме убеди, че това е добросъвестен човек, който просто така проучва, а не за да заблуди или присвои. Определено не става дума за проучващ ентусиаст, който иска да види титулите за собственост на 200 различни имота”, разказа министърът.

Именно този случай бил един от поводите да се подготвят промените в Правилника за вписванията, които в момента са на етап повторни обществени консултации. Една от промените в него е, че вече няма всеки да получава копие на нотариален акт на чужд имот. Никъде в ЕС няма такъв свободен достъп до чужди нотариални актове.

Пред нотариусите Георгиев обяви, че от началото на годината Инспекторатът към правосъдното министерство направил над 80 проверки. По 8 било предложено Нотариалната камара да наложи дисциплинарни наказания. В 4 от случаите министърът

поискал лишаване от правоспособност,

като крайното решение било на дисциплинарната комисия на камарата.

“Мерките са на база на конкретни нарушения, които сме установили като част от войната с имотната мафия”, обясни министърът. Той допълни, че предстои увеличение на капацитета на Инспектората, който проверява дейността на нотариусите, съдебните изпълнители и синдиците. Много напреднали били и законодателните промени срещу имотната мафия, като някои от тях били раволюционни.

“Голямата революция, която ни предстои, е модернизация, дигитализация,

създаване на Имотен регистър, такъв, какъвто е необходим”, каза той.

Георгиев изясни, че тази година правителството няма да подкрепи искането на нотариусите за повишаване на простите такси. Разговорите обаче продължавали догодина.

“Ние сме пример в юридическото пространство за модернизация на професията ни, изградихме съвременен и авторитетен нотариат, един от най-развитите нотариати в Европа”, каза пък шефката на камарата Луиза Стоева.