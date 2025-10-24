Валентина Цветанова победи в маратона на четенето в Монтана с 69 прочетени книги

Валентина Цветанова от шести клас на Първо Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Монтана е победител в тазгодишния маратон на четенето, организиран от Регионална библиотека „Гео Милев“ в Монтана, съобщи директорът й Анелия Иванова-Тодорова.

За периода от 23 април до 31 август Валентина е прочела 69 книги, което е в пъти повече от повечето други деца, участвали в маратона.

За БТА Валентина заяви, че обича да чете художествена литература и фантастика, да пише разкази и есета. С тях тя участва в различни литературни конкурси в България и чужбина и вече има десетина спечелени награди – първи, втори и трети места и поощрителни награди за млад автор. Повечето от разказите й са фантастика, но има и такива, които засягат човешките взаимоотношения. В един от тях тя описва историята на осиновено дете, каквото е и тя. Малката героиня носи същото име като нея - Валентина, и намира в една от старите си дрешки билет с името на биологичната си майка. От тогава често ходи на железопътната гара в своя град и там я среща. Първоначално тя я отблъсква, но след различни перипетии двете намират път една към друга.

Настоящата майка на Валентина - Диана Ангелова, която я е осиновила на пет години, сега я отглежда сама. Детето знае всичко и помни живота си преди осиновяването, заяви Валя и добави, че разказът не е реално случило се събитие, а може би мечта на Валентина, но е оценен високо от журита на различни конкурси. В настоящето Валентина не само чете много и пише разкази, но и играе модерни и народни танци и пее. Тя заявява, че е много благодарна на осиновителката си, която обича повече и от истинска майка.