Д-р Хасърджиев и актьорът Росен Белов арестувани след оргия с дрогиран младеж (Обзор)

Шефът на пациентската организация и Симеон Дряновски са в ареста, артистът и гръцки модел са вкъщи

Ползвали коктейл от наркотици и плашили момчето с пистолет

Председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов от театър “София” са арестувани и обвинени след гей оргия с младеж, когото упоявали, за да се възползват от него, научи “24 часа”.

Хасърджиев е в ареста заедно с друг участник в забавлението - Симеон Дряновски, който е служил в Чуждестранния легион на Франция. Белов и модел от Гърция са под домашен арест с определение на Софийския районен съд от понеделник. Заседанието е било закрито заради интимни подробности, разказват запознати. Росен Белов има десетки роли в театър “София” и преподава в детска школа.

На 28 октомври четиримата ще се изправят пред Софийския градски съд. Хасърджиев и Дряновски обжалват ареста си, а прокуратурата протестира освобождаването на Белов и гърка.

Четиримата са арестувани от полицията в събота. Жалба срещу тях е подало 20-годишно момче, което е разпитано. Според него четиримата са го държали насила в апартамент в столичния кв. “Дианабад” и са се гаврили с него. Жилището е на Станимир Хасърджиев. Там често гостували известни личности от гей средите, включително политици, научи “24 часа”. Вдигали купони, но досега никой не е съобщавал за насилствени действия.

В четвъртък майката на младия мъж разказа историята пред Би Ти Ви. Синът ѝ бил поканен на гости. В един момент го вързали на стол. Принудили го да употреби коктейл от наркотици. Според запознати става дума за т.нар. розов кокаин,

използван и в оргиите на американския рапър и продуцент Пъф Деди,

който вече е осъден на 4 г. затвор за сводничество. Момчето обаче успяло да се измъкне от примката късно през нощта. 20-годишният скочил от 5-ия етаж и паднал на терасата на четвъртия.

По това време живеещите в апартамента спели. Беглецът останал там няколко часа, а майка му го търсила с полиция. Момчето успяло да ѝ се обади. Униформените го намерили на терасата под апартамента на д-р Хасърджиев. Бил в неадекватно състояние от дрогата, с която го натъпкали четиримата насилници. При ареста там са намерени наркотици, както и пистолет, с който 20-годишният е заплашван да изпълнява сексуалните им мераци. Той още е в болница и се възстановява от интоксикацията с различни дроги.

“24 часа” потърси актьора Росен Белов, който е с обвинение за принуда, но е под домашен арест. Мобилният му телефон е изключен. Той е на 50 г., от 25 г. е актьор в театър “София”. Една от ролите му е на

Баротен в “Развратникът”

от Е.Е. Шмит, пише в биографията му на сайта на театъра. От 7 години е преподавател в детска театрална работилница “Мариян Бачев и Аркадия Фюжън Арт”, ръководена от министъра на културата до заемането на поста му в правителството през февруари т.г. Двамата са участвали в много представления заедно. В някои от тях Белов е режисьор. “24 часа” потърси министър Бачев, но до редакционното приключване на броя той не отговори.

Д-р Станимир Хасърджиев е съосновател и председател на Националната пациентска организация. Известен е с това си качество. Завършил е медицина, но никога не е имал лекарска практика. Работил е по рекламни кампании и като консултант на тв предавания. За проблемите на д-р Хасърджиев намекват и от Националната пациентска организация (НПО) в позиция от петък, когато стана ясно, че е арестуван.

“През последните години д-р Хасърджиев системно пренебрегваше лични проблеми и отказваше да потърси професионална помощ въпреки многократните опити да бъде подкрепен. Това поведение доведе до сериозни последствия за организацията. Под негово ръководство настъпи една от най-дълбоките кризи в историята на НПО, довела до напускането на целия оперативен екип и до натрупване на значителни задължения към държавата. В резултат

организацията бе практически парализирана и поставена в изолация

от своите партньори и институции. Към днешна дата Националната пациентска организация не разполага с постоянен административен екип или собствени финансови средства, включително и с банкова сметка, като е дадена на публичен изпълнител заради неплатени осигуровки по негови заплати”, пишат от организацията.

В петък, докато д-р Хасърджиев е в ареста, от организацията са провели общо събрание, за да търсят как да оздравят и преструктурират дейността си. Те се разграничават от действията му и посочват, че са лични и нямат общо с ценностите на пациентската организация. Прекратили са отношенията си с него от 15 септември.

“Въпреки трудностите Националната пациентска организация ще продължи да отстоява своята обществена роля за защита на правата, достойнството и живота на пациентите. Това ново начало ще бъде трудно, но необходимо, за да възстановим доверието, което организацията заслужава”, пише в писмото, подписано от Владислава Цолова като съпредседател на управителния съвет.