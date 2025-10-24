Превозвач и жители на с. Труд се разбраха: Маршрутка № 5 тръгва от утре (Снимки)

За малко повече от час разговори очи в очи превозвачът Петко Ангелов и жители на пловдивското село Труд намериха пресечна точка и от утре маршрутките по линия № 5 тръгват. Това стана след среща в читалището на селото, където залата се препълни. Кметовете на община "Марица" Димитър Иванов и на Труд Спас Стайков бяха в ролята на медиатори.

След бурни дебати превозвач и местни жители стигнаха до решението да бъде изготвен график с разписанието на линия № 5. Това ще стане от самите хора в Труд. "Но нека е нормален, защото в тези задръствания изпълнението на курсовете е трудно", посочи бизнесменът. Ще бъдат поставени GPS–и на колите, за да се следи дали шофьорите не спестяват курсове. След три седмици Ангелов отново ще се срещне с хората на Труд, за да обсъдят ситуацията. Петко Ангелов (в средата) се разбра с хората от Труд, а в ролята на медиатори бяха кметовете на Марица Димитър Иванов и на селото Спас Стайков. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн