Атанас Атанасов: ДАНС узурпира част от властта на правителството

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов

Със закона, приет на второ четене, се прие фактически, че Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) узурпира част от властта на правителството, което е пълен абсурд. Това каза пред журналисти в Плевен председателят на партия „Демократи за силна България“ (ДСБ) ген. Атанас Атанасов по повод гласуваните в Народното събрание на второ четене промени в Закона за Държавната агенция за национална сигурност след вето на президента.

„Този закон е противоконституционен, сигурен съм в това. Докато се сезира Конституционният съд и се насрочи делото, докато то се разгледа, ще мине една година, а през това време този закон ще действа. Той постановява, че за всяка една сделка с чужда собственост, ДАНС ще казва дали е подходящ купувачът или не. Това е с цел вклиняване в търговския оборот за комисионни“, коментира ген. Атанасов, цитиран от БТА.

Според него е много обидно за премиера и за Министерския съвет, че "му слагат отгоре шапка от страна на ДАНС".

Председателят на ДСБ припомни, че съгласно чл. 105, алинея 2 от Конституцията на Република България Министерски съвет осигурява обществения ред и сигурността в страната. „В същия момент в Закона за ДАНС е казано, че Агенцията е орган към Министерския съвет. Как органът към Министерски съвет ще контролира Министерски съвет? Въпросът тук е кой държи шефа на ДАНС“, подчерта ген. Атанасов.

На въпрос дали правителството е стабилно и може да изкара пълен мандат, ген. Атанасов каза, че това е възможно поне до президентските избори, когато в зависимост от резултатите, може да се очаква преформатиране. Той бе категоричен, че според ДСБ трябва да се търси широкоспектърен кандидат за президент, не политическо лице. 

Ген. Атанас Атанасов пристигна в Плевен за представяне на националната платформа pitai.bg. Той посочи, че това е възможност за повече канали за информация от хората, която да постъпва както към народните представители, така и към общинските съветници по места. Представянето на платформата се състоя в залата на ДСБ в Плевен.

