ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първа доживотна присъда за жена във Франция, убила...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21575790 www.24chasa.bg

Водата в Елените още е негодна за пиене

1636
Трагедията в Елените отне живота на четирима души.

Поредни изследвания на питейната вода в Елените сочат, че водата в района продължава да не отговаря на изискванията за качество и е негодна за пиене. Последното пробонабиране е извършено на 22 октомври. Информацията е публикувана днес на сайта на Регионалната здравна инспекция (РЗИ)-Бургас.

Резултатите от химичните и микробиологични анализи показват сериозни отклонения от нормативите за питейно-битови цели. В пробите са открити колиформени бактерии и ентерококи в количества, значително над нормата. Освен това, вкусът на водата е отчетен като неприемлив, пише БТА. 

РЗИ-Бургас отново подчертава, че водата във ваканционно селище Елените не трябва да се използва за пиене или приготвяне на храна. Тя може да бъде използвана единствено за битови нужди.

Следващото контролно пробонабиране ще бъде извършено на 27 октомври.

На 3 октомври поройни дъждове предизвикаха сериозни поражения във ваканционното селище. Тогава водната стихия отне живота на четирима души.

Трагедията в Елените отне живота на четирима души.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малцинство от дебили определя бъдещето на децата ни