Водата в Елените още е негодна за пиене

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поредни изследвания на питейната вода в Елените сочат, че водата в района продължава да не отговаря на изискванията за качество и е негодна за пиене. Последното пробонабиране е извършено на 22 октомври. Информацията е публикувана днес на сайта на Регионалната здравна инспекция (РЗИ)-Бургас.

Резултатите от химичните и микробиологични анализи показват сериозни отклонения от нормативите за питейно-битови цели. В пробите са открити колиформени бактерии и ентерококи в количества, значително над нормата. Освен това, вкусът на водата е отчетен като неприемлив, пише БТА.

РЗИ-Бургас отново подчертава, че водата във ваканционно селище Елените не трябва да се използва за пиене или приготвяне на храна. Тя може да бъде използвана единствено за битови нужди.

Следващото контролно пробонабиране ще бъде извършено на 27 октомври.

На 3 октомври поройни дъждове предизвикаха сериозни поражения във ваканционното селище. Тогава водната стихия отне живота на четирима души.