Димитър Ганев: Управленската конструкция няма вътрешни полета за маневри

Последните две седмици беше направен опит за някаква промяна, който завърши - без някакви съществени промени. Но този опит показа нещо важно, а именно, че голяма промяна в сложна конфигурация, която беше съставена, почти не може да има. Борисов инициира разговор в конструкцията, който завърши с това, че тази конструкция няма вътрешни полета за маневри. Това каза политологът от "Тренд" Димитър Ганев в "Панорама" по БНТ.

По думите му това показва трудна ситуация, пред която ще се изправят партньорите. Социално напрежение има, проблеми и предизвикателства ще има, а липсата на тази маневреност няма да им позволява да отговарят с достатъчно гъвкавост, каза още той. Според него от днешна гледна точка да се говори за пълен мандат е несериозно.

Той посочи две големи предизвикателства пред властта. Първото е след няколко седмици - бюджетът.

Дори изключим черни лебеди на хоризонта, следващата голяма подобна битка ще е президентския вот, каза още той. Защото там ще се постави въпроса "за" или "против" това статукво. Там ще бъде заявена за първи път алтернативата.

За Радев няма съмнение, че най-изгодно за него би било да играе на предсрочни парламентарни избори преди президентските, допълни Димитър Ганев. Но и посочи рисковете за Радев. Не може да играе на тези избори, тоест той може да подкрепи инициативен комитет около кандидат. Евентуална загуба на този вот и победа за статуквото, ще постави Радев в трудна позиция и да даде глътка въздух на властта до местните избори. За Радев е важно да се яви на предсрочни парламентарни преди на местни избори, защото местните избори са много специфични, трудни за сравнителна нова формация, без активни кметове, без организационна инфраструктура. Докато парламентарните избори дават възможност да се запали електорална вълна за сравнително кратък период от време, обясни Ганев.

Той каза още, че се вижда постепенна ерозия в управлението. Но има неписан закон - когато си на власт, подкрепата ти пада. Няма изключения, поясни още политологът.

В последните повече от две години проблем номер на страната и най-големия страх на българите са цените. Ако има черен лебед, който може да начертаем в контур, този черен лебед може да плува в езеро, в което са цените. Социалното напрежение, което се трупа, ляга върху цените, предупреди политологът от "Тренд".