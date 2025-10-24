Учителка насини дете, призна вина и вече не е на работа в училище до Карлово

Причинила му телесна повреда с оток и кръвонасядане в левия крак, глобена е 500 лева

Какво може да накара учител в днешно време да насини дете от прогимназията, че случаят да стигне до съд?

Действието се е развило в учебно заведение, близо до Карлово. Дали хлапакът я е предизвикал, или педагожката си е изпуснала нервите, засега от учебното заведение не дават подробности.

Но е безспорно, че възпитателка от основното училище "Христо Г. Данов" в Клисура е ударила сериозно ученик и му е причинила лека телесна повреда оток и кръвонасядане на левия крак. Това се е случило на по време на подготовката след часовете на учениците от пети до седми клас. Детето е малолетно, а учителката Благовеста К. вече е признала вината си пред Районния съд в Карлово и е договорила с прокуратурата да бъде освободена от наказателна отговорност и глоба от 500 лв.

От деня на нападението на 28 януари т.г. до одобряването на споразумението от Районния съд в Карлово тя е била с мярка подписка.

"24 часа" потърси директора на учебното заведение Зорка Томова. След като чу за какво я питаме, тя директно отказа да коментира.

Жители на Клисура обаче знаят за случая. По думите им в учебното заведение се обучават много деца от близкото село Розино. "Трудно се работи с тях и учители много не се задържат. Нищо чудно хлапето да е провокирало възпитателката", обясниха клисурци. Според тях възпитателката Благовеста К. вече не е на работа в ОУ "Христо Г. Данов" в Клисура.