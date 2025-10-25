38-годишен мъж в ареста след закана да бие длъжностни лица, има 20 присъди

На 24 октомври в открито съдебно заседание Районният съд в Монтана взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 38-годишния Б. Т. Б. от село Сумер, обвиняем за закана на длъжностни лица с престъпление против тяхната личност. От съда съобщиха, че задържаният има и предишни провинения, осъждан е 20 пъти. Сегашното задържане се случва по-малко от седмица, след като е излязъл от затвора.

Според документите по делото на 23 октомври в 08:20 ч. в Районна служба „Изпълнение на наказанията" – Монтана, Б. Т. Б. отправил закана спрямо две длъжностни лица при и по повод изпълнение на службата им, като им казал да внимават, защото има нож в себе си и „да не стане цирк и меле". По-късно, при задържането на Б. Т. Б., след подаден сигнал за случая на спешния телефон 112, у него е открит сгъваем джобен нож.

Обвиняемият Б. Т. Б. е осъждан 20 пъти за извършени различни престъпления от общ характер – кражби, грабежи, телесни повреди, бягство от затвора, блудство, изнасилвания, палежи и убийство. Последното наказание от 8 месеца „лишаване от свобода" е изтърпял на 17 октомври, когато е и освободен от затвора.

Прокуратурата поиска от съда на Б. Т. Б. да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража", тъй като е личност с изключително висока степен на обществена опасност, с висока степен на обществена опасност е и извършеното от него деяние.

Защитата на обвиняемия поиска да бъде разпитана бабата на Б. Т. Б., която заяви пред съда, че внукът й е неуправляем, опасен е за себе си и за другите и следва веднага да бъда изпратен на лечение.

В съдебната зала Б. Т. Б. – с основно образование, безработен, не взе отношение към повдигнатото му обвинение.

След като се запозна с всички факти и обстоятелства по делото и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, съдът прие, че може да се направи обосновано предположение, че Б. Т. Б. е извършител на деянието, за което е привлечен като обвиняем и за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода" до 5 години и глоба от 500 лева до 2 000 лева. Според магистратите съществува реална опасност обвиняемият както да се укрие, така и да извърши друго престъпление, тъй като е личност с висока степен на обществена опасност, за което сочат многократните му осъждания, както и данните, че поддържа връзки с криминално проявени лица, има асоциално поведение, незачита правата на гражданите, има арогантно поведение към органите на реда, злоупотребява с алкохол, няма работа и не се занимава с общественополезна дейност. Според съда всичко това е индикация за наличието на трайно изградени у него престъпни навици и маниер на поведение.

Определението на Районен съд – Монтана подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Монтана в тридневен срок.