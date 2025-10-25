Бойко Борисов: Честно, нямам никакъв страх от Пеевски и ДПС-Ново начало (Видео)

Няма страх и от Радев, нито от който и да е криминал. На среща с младежите на ГЕРБ лидерът им заръча да помогнат на обществото с изкуствения интелект

Да ви кажа честно, въобще нямам никакъв страх (от ДПС-Ново начало), поканихме тяхната група, обясних им на тях целите, задачите и те казаха: всичко, което касае добруването на хората, сме готови да го подкрепяме, без да влизаме във властта. И така премостих, поемайки всички подигравки срещу мен. Няма политическа класа, която да го оцени. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Разград.

"Във всички случаи приходите ще са по-големи в новия бюджет. Данъците няма да се пипат. За пенсионерите над 1 млрд. повече, за работни заплати над 1,2 млрд. повече", така накратко обясни какво добро ще има в бюджета за 2026 г., който правителството ще внесе в парламента до седмица.

Още по-интересни послания имаше в речта му за политическите събития напоследък.

"Една партия, една група от хора, една група съмишленици се създава и съществува, ако обществото има нужда от нея", категоричен бе той.

"Светът се променя с шеметна скорост и затова когато правихме ГЕРБ, когато името на партията измисляхме как да се казва, тогава беше времето, когато бяха спрени абсолютно всички еврофондове, България беше затънала. Тогава сложихме това име "Граждани за европейско развитие на България" и към днешна дата България е в Европейския банков съюз, в Шенген, в еврозоната", посочи той.

Според него младежите трябва да са тези, които да помогнат на обществото да приеме не само еврото, а и иновациите, изкуствения интелект.

"Затова искам ГЕРБ да мине на друго ниво", заяви той.

"Изкуственият интелект може така да преобразува физиономиите на политическите лица, че хората да си помислят, че е истина. С вашите лица, с вашите гласове... И докато се оправдаеш, това вече е залегнало в главите на хората. Да, нужен е закон, който да защити личния живот на хората. В момента по този начин може да ви използват да ви направят гей, каквото искате...", заяви още Борисов. Така той даде да се разбере, че все пак има нужда от закон, подобен на онзи внесен и оттеглен проект на ИТН, който предвиждаше затвор за разкриване на данни от личния живот на хората.

"Аматьорите са навсякъде, но със страшно самочувствие. Те дори и не се бият като хората, те са точно като футболистите от А група. Само заради камерите да ги запишат, да отиде в Тикток-а. Аз искам ГЕРБ да изглежда другояче, за да сме нужни на обществото", посочи Борисов.

"Учудвам се толкова елементарно ли разсъждават. Толкова ли не могат да разберат. Чистата аритметика - ГЕРБ, БСП, ИТН имат 102-ма депутати, двама от БСП не гласуват, винаги са против. До 121 трябват 21. За да имат правителство трябват още 21. ПП-ДБ излязоха и казаха - ние сме твърда опозиция. БСП и ИТН нямат решение, защото предварително са говорили много. Подписваха кордони срещу ДПС, срещу Пеевски", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Ако бяхме дезертирали сега да отидем на предсрочни избори, това щеше да разочарова нашите партньори от Брюксел, които ни дадоха това, което от десетилетия желаем", каза Борисов.

"Когато министерството е на концесия, то е парцелирано. Но и ние носим отговорност. Затова настояхме пред премиера да не понасям аз пасив и да се обяснява, да не трябва Нанков да дава брифинг, а преди да се случи това, да бъде разгледано от Домсъвет, да бъде комуникирано с обществото и след това да се случи", обясни лидерът на ГЕРБ.

"Надявам се президентите Тръмп и Путин нещо да се разберат. Дори ако някой купи рафинерията, няма на кого да плати парите. Така че се надявам правителството бързо да разясни на нашите партньори за какво става дума и да се намерят решения", така Борисов коментира въвеждането на американски санкции срещу руските енергийни гиганти "Лукойл" и "Роснефт". България е пряко засегната, тъй като „Лукойл" притежава най-голямата рафинерия в страната.

"Истински се надявам тези възрастни хора, много по-възрастни от мен (бел.ред. - Доналд Тръмп и Владимир Путин), да се вразумят. Това е, което ме притеснява истински. Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, нито от който и да е криминал. Но от приближаващата се война изпитвам животински страх", призна лидерът на ГЕРБ.

"За разлика от другите, аз ги познавам лично. Многократно съм имал обеди, вечери, пътували сме заедно с тези играчи, които са на световен терен. Тръмп, Зеленски, Рюте, Мерц, Си Дзинпин. Аз ги познавам. И ако този месец не се стигне до деескалация на напрежението между Щатите и Русия... Това напрежение, и особено след 21 ноември, ако не се договорят, тази криза ще е най-малкото зло, което очаквам", посочи той.

"Опозицията искат да ме уязвят. Получава им се някъде. Забавляват ме достатъчно. Загрижили са се толкова за ГЕРБ. Защо са се загрижили за нас. Откога пък тази грижа. Още преди десетина години започнаха да пишат "Това е краят на ГЕРБ", посочи той, явно визирайки твърденията, че Делян Пеевски и ДПС-Ново начало изяждат електората на ГЕРБ.

"Ние с тези мероприятия чертаем новата визия. Искаме да обясним защо след Шенген и Еврозоната трябва да го има ГЕРБ. А тези млади хора по регионите да ни кажат какви цели да си поставим в бъдеще. И хората ще определят дали им трябвам или не. Защото политиката е проста работа имат нужда от теб, гласуват за теб. Нямат нужда не гласуват. Но народът го е казал: "Който нож вади, от нож умира". Тези, които искаха да ме пенсионират преди десетина години... "Борисов да се оттегли", да ни направят лесна плячка, да ни изпапат. Само че не се даваме! Колкото толкова. Доста стара и жилава партия станахме. Петков го пенсионира Асен Василев в политиката с едно решение. От премиер подава оставка за корупция, за ОПГ, изваден от ръководството на партията. Сиреч, някой изяде Киро, Лена и Андрей Цеков - няма ги никъде. И гледам Асен Василев нарасна", каза още Борисов.

Борисов участва в регионална академия на Младежи на ГЕРБ. Там те дискутират темите за европейската свързаност между България и Румъния, земеделието в Североизточна България и ролята на спорта в развитието на младите хора.