Угасиха 29 пожара за последното денонощие в страната, една жена е пострадала

Пожар Снимка: pixabay

В България през последното денонощие са ликвидирани 29 пожара, един човек е пострадал, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 80 сигнала за произшествия.

С материални щети са възникнали 12 пожара, от които пет са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 17 пожара. Извършени са 46 спасителни дейности и помощни операции, от тях осем са били при катастрофи. Това предава БТА.

Пострадала е жена на 21 години при пожар от запалени кабели до главно електрическо табло в коридора на жилищна кооперация. Произшествието е ликвидирано от Първа районна служба ПБЗН – Варна.

Лъжливите повиквания към пожарните екипи са били пет.

