В "Люлин" и "Красно село" извозени 80% от боклука, доброволци и днес помагат

20 дни продължава кризата с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село". Очаква се от следващата седмица да се включи и още техника, а доброволци и днес ще са на терен.

Четири нови камиона ще се включат от понеделник. По данни на общината са извозени 80% от боклука на цялата територия на двата района.

Галина Вълчева е доброволец и коментира, че в България има огромен проблем с разделното събиране на отпадъци.

"За мен е важно децата ми да растат на чисто място и да знаят, че сме част от общество, което се грижи да живеем в чиста страна. Освен това виждам реален проблем с липсата на разделно събиране в България - пълно е с пластмаса, бутилка. Навсякъде има празни цветни контейнери, а това увеличава общата такса смет", казва тя пред БНТ.

По думите ѝ повечето такива отпадъци са от заведения и магазини и тя отправи призив към собствениците им да спазват закона.

"Моята работа е да се погрижа да се рециклират пластмасата, кенчетата и стъклата. Иначе според хората на терен ситуацията започва да се нормализира, по информация от завода за отпадъци, казаха, че от понеделник започват нови шофьори с нова техника. Зареждащо е да работим заедно и да правим нещо за България".

Всеки, който иска да помогне в събирането на отпадъци, може да отиде на място - столичният инспекторат осигурява чували и ръкавици.