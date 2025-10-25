Частната детска школа на културния министър временно отстрани актьора, замесен в гей насилие

Театралната работилница обучава деца, а Росен Белов е на свобода, само под домашен арест

Във връзка с изнесена в медиите информация ви уведомяваме, че Росен Белов вече не е част от нашата театрална работилница до пълното изясняване на обстоятелствата и произнасянето от компетентните органи. Това съобщиха от Arcadia Fusion ART в своя фейсбук публикация.

Както писа "24 часа" по-рано, това е фирма на сегашния министър на културата Мариян Бачев и на съпругата му Милена Видер, допреди актьорът да заеме държавния пост, в която се обучават деца.

Председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов от театър "София" бяха арестувани и обвинени след гей оргия с младеж, когото упоявали, за да се възползват от него.

Хасърджиев е в ареста заедно с друг участник в забавлението - Симеон Дряновски, който е служил в Чуждестранния легион на Франция. Белов и модел от Гърция са под домашен арест с определение на Софийския районен съд от понеделник.

На 28 октомври четиримата ще се изправят пред Софийския градски съд. Хасърджиев и Дряновски обжалват ареста си, а прокуратурата протестира освобождаването на Белов и гърка.

Четиримата са арестувани от полицията миналата събота. Жалба срещу тях е подало 20-годишно момче, което е разпитано. Според него четиримата са го държали насила в апартамент в столичния кв. "Дианабад" и са се гаврили с него. Жилището е на Станимир Хасърджиев. Там често гостували известни личности от гей средите, включително политици, научи "24 часа". Вдигали купони, но досега никой не е съобщавал за насилствени действия.

Росен Белов е на 50 години, от 25 г. е актьор в театър "София". Една от ролите му е на Баротен в "Развратникът" от Е.Е. Шмит, пише в биографията му на сайта на театъра. От 7 години е преподавател в детска театрална работилница "Мариян Бачев и Аркадия Фюжън Арт", ръководена от министъра на културата до заемането на поста му в правителството през февруари т.г. Двамата са участвали в много представления заедно. В някои от тях Белов е режисьор.