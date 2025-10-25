ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ГДБОП разби мрежа за трафик на мигранти през България към Западна Европа (Видео, снимки)

1280

Арестувани са шестима трафиканти, единият от които е на високо ниво в йерархията на международния трафик

Служители на ГД „Борба с организираната престъпност" и ГД "Гранична полиция" неутрализираха дейността на престъпна мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия към Западна Европа. Това съобщиха от ГДБОП във фейсбук.  

Съвместната специализирана полицейска операция е проведена на 22 октомври 2025 г. на територията на столицата, областите София, Пловдив, Пазарджик и Монтана. 

Граничните полицаи от Дирекция „Противодействие на незаконната миграция" са започнали работа по разкриване на престъпната схема в началото на 2025 г. 

В хода на операцията са арестувани 6 трафиканти, единият от които е на високо ниво в йерархията на международния трафик. На трима от задържаните са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест. 

Разследването и полицейските действия са ръководени от наблюдаващ прокурор от Софийска градска прокуратура по образувано през 2025 година досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 280 и чл. 281 във връзка с чл. 321 от НК. 

При извършените действия по разследването са претърсени 3 имота и 1 автомобил. Иззети са мобилни телефони, 5120 евро, договори за наем на автомобили, талони за автомобили, платежни нареждания и др., свързани с извършваната престъпна дейност. 

В качеството на свидетели са разпитани 11 души. Работата по случая продължава. 

