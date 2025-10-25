ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха обесен чичото на тройния убиец Фахри от Лю...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21577331 www.24chasa.bg

Откриха обесен чичото на тройния убиец Фахри от Люляково

Тони Щилиянова

[email protected]

1152
25-годишният Фахри от Люляково влиза под конвой в Бургаския окръжен съд. Снимка и видео: Тони Щилиянова

Криминалисти подозират, че с негова пушка са застреляни майката, лелята и 13-годишната сестра на задържания

Чичото на тройния убиец от Люляково Фахри Мустафа - Кемал, е бил открит мъртъв в дома си. Той се е обесил късно снощи, научи "24 часа" от жители на Люляково, пожелали анонимност.

Според тях чичото Кемал не е издържал психически, защото е имал пръст в трагедията. Местни подозират, че с негова пушка 25-годишният Фахри е застрелял 13-годишната си сестричка, майка си и леля си. По време на кървавата баня оцеля само 7-годишното братче на Фахри, което успява да избяга, макар и ранено и търси помощ при съседи.

Пушката, с която младият мъж разстреля семейството си все още не е открита. 

Пред съда Фахри каза, че няма пушка и че не той е извършил убийствата.

Магистрати го оставиха зад решетките, а ако бъде признат за виновен може да лежи в затвора до живот.

25-годишният Фахри от Люляково влиза под конвой в Бургаския окръжен съд. Снимка и видео: Тони Щилиянова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малцинство от дебили определя бъдещето на децата ни