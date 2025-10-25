ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бойко Борисов: Ако не го бях направил това с ДПС, ...

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21577623 www.24chasa.bg

Пиян шофьор се заби в дърво, жена е с опасност за живота

952

Снощи край врачанското село Градешница е станала тежка катастрофа с пиян водач, при която са пострадали двама.

Мъж на 47 години бил зад волана на „Хонда", но карал с висока скорост по разбития път. В един момент шофьорът изгубил контрол над управлението, излетял от пътя и се забил в дърво, преобръщайки се.

Свидетели на сблъсъка веднага подали сигнал на телефон 112 и на мястото пристигнали полиция и линейка.

От силния удар 68-годишната пътничка на предна дясна седалка е получила черепно-мозъчна травма, фрактура на ребро и гръдна кост и фрактури на прешлени. Тя е транспортирана и настанена в хирургичното отделение на врачанската болница с опасност за живота.

Злополучният шофьор получил фрактури на няколко ребра от дясно, открита рана на коляното и хематом на главата. Той също е настанен във врачанската болница.

При тестването му за употреба на алкохол, дрегерът отчел 2.50 промила в издишания от него въздух.

