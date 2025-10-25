Майката на малтретирания в Пловдив Адриан вече е с условна присъда, одобриха споразумението й

При предходното разглеждане на делото Стела Димитрова получи 4000 лв. глоба

Споразумението с прокуратурата на майката на малтретирания в Пловдив Адриан - Стела Димитрова, е било одобрено от Районния съд. В залата не са били изразени никакви възражения. Така 2-годишната условна присъда с 4 г. изпитателен срок, която тя договори, влиза в сила. Наказанието е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Другият подсъдим - пастрокът Петър Чернев, не признава вина по повдигнатите му обвинения и делото срещу него продължава по общия ред.

Свидетелите бяха призовани в съда и на последното заседание - на 15 октомври, но до разпитите им не се стигна заради споразумението, което трябваше да бъде разгледано от друг състав.

Стела Димитрова получава присъда за втори път. На 26 март тя беше глобена с 4000 лв., защото заради неадекватното лечение от нейна страна травмите на сина ѝ станали по-сериозни. Чернев пък тогава получи 8 г. затвор. Наказанията обаче бяха отменени, а процесът - върнат за ново разглеждане, заради допуснати процесуални нарушения. В самото начало на първото разглеждане майката на Адриан отново поиска да сключи споразумение, но то не беше одобрено. Тогава договорените параметри бяха по-високи - 3 г. условно с 5-годишен изпитателен срок.

Димитрова и Чернев бяха задържани през януари м.г. след сигнал от сестрата на жената в Четвърто районно управление. Лелята на Адриан видяла голяма рана на главата му и съобщила на органите на реда. Момчето било изведено от семейната среда, а "Закрила на детето" сезирали прокуратурата. Петър Чернев се сдоби с 6 обвинения - за причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие, на лека телесна повреда, за изтезание на Адриан, за закана срещу момчето, за притежание на наркотици и за принуда - защото карал детето да застане пред камера, да му се моли да го утрепе, да се моли да не го убие и да го удави, като е използвал заплахи. Трябвало да бъде в полулегнало положение с оголени седалищни части. Стела Димитрова пък беше обвинена като съучастник само за средната телесна повреда. Жената прекара 3 дни зад решетките, след което получи най-леката мярка за неотклонение "подписка".