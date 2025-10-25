ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бойко Борисов: Ако не го бях направил това с ДПС, днес нямаше да има правителство (Видео)

Ако не го бях направил това с ДПС, днес нямаше да има правителство. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Езерово.

"Сега понеже темата е "Лукойл" и оттам тръгна изключително опасна тема, вчера правителството разговаря и с нашите задокеански партньори", посочи той.

"Нямам страх от криминали в предишната ми битност. Не съм казал, че Радев и Пеевски са криминали", категоричен бе Борисов. 

"Не знам, каквото реши съда. Ние в тази тема не се бъркаме, не е наша", така Борисов отговори на въпрос избори ли идват във Варна. 

Миналата седмица Апелативният съд в София потвърди определението на градския, с което варненският кмет Благомир Коцев остава в ареста. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

Очаквайте подробности. 

                                                                                                                                                                                                                      

