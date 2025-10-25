Служител на ДАИ блъснал възрастна жена на паркинг в Пловдив, тестът показал дрога

Той е задържан. Пострадалата е откарана в болница, а после освободена за домашно лечение

Служител на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е бил задържан за 24 часа след катастрофа на паркинг в пловдивския квартал "Тракия".

Според предварителната информация вчера специализиран служебен автомобил, движещ се на заден ход, блъснал жена на около 80 г., която е била прегледана в болница и освободена за домашно лечение, съобщиха за "24 часа" от полицията. На място бил и съпругът ѝ, който не бил ударен.

Шофьорът, около 60-годишен, бил тестван за употреба на алкохол и наркотици. Дрегерът не отчел водачът да е пил, но пробата за дрога реагирала положително. Мъжът дал кръв за химически анализ. Според неофициална информация предполагал, че положителният резултат може да се дължи на употреба на лекарства.