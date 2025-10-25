Министър Георгиев: На финала сме - след 3 месеца може би ще извадят страната ни от “сивия списък” за пране на пари

България е постигнала значителен напредък по плана за излизане от „сивия списък" за изпиране на пари, това е отбелязано в Шестия доклад за напредъка на България, който беше публикуван късно снощи. През следващите 3 месеца ще положим всички усилия за постигането и на последните условия за изваждане на страната ни от „сивия списък". Това съобщи в своя фейсбук публикация министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Ето какво още пише правосъдният министър:

През 2023 г. България е получила 40 препоръки от Група за финансово действие (FATF), на база на които е разработен план с 25 мерки. В момента 22 от 25 мерки записани в плана за действие на FATF са приети за изпълнени в резултат от усилията на българската държава. В доклада е отчетено изпълнението на ангажиментите, които поехме на най-високо политическо ниво от правителството през последните 9 месеца.

През следващите 3 месеца ще положим всички усилия за постигането и на последните условия за изваждане на страната ни от „сивия списък".

В началото на седмица участвах в заседанието на Група за финансово действие (FATF), която отговаря за приложението на международните стандарти за изпиране на пари и финансиране на тероризъм и представих всички законодателни реформи и предприетите действия през последния отчетен период. Това включва изработените от Министерство на правосъдието и вече прието от парламента промени в НК, НПК и Закона за административните нарушения и наказания. С тях се криминализира тероризма, повишена е отговорността на юридическите лица, обогатили се от престъпления и се въведе режим за отнемане на имущество от трети недобросъвестни лица. Освен това бяха проведени и обучения на следователи и прокурори за прилагане на правилата за разследване на изпиране на пари.

В Министерство на правосъдието сме готови с последната законодателна промяна в НПК, която касае налагането на обезпечителни мерки. Запознах народни представители от управляващото мнозинство с новите текстове и се надявам Народното събрание възможно най-скоро да ги приеме.

Като отчитам напредъкът, който успяхме да постигнем за този кратък период от време, на срещите ми в Париж заявих готовност още през януари 2026 година, да започне процедура за изваждане на България от "сивия списък".

Директорът на отдела за борба с финансови престъпления в ЕК г-н Уго Басси, който е и ръководител на делегацията на Европейската комисия във FATF, с когото разговаряхме, призна напредъкът, който сме постигнали чрез предприетите от правителството действия и насърчи усилията на страната ни за осигуряване на ефективно прилагане на международните стандартите срещу прането на пари, така че в най-кратки срокове да бъдем изключени от „сивия списък".

Страните в черния списък за пране на пари са Корейската народнодемократична република, Иран и Мианмар.

В сивия са България, Алжир, Ангола, Боливия, Камерун, Кот д'Ивоар, Демократична република Конго, Хаити, Кения, Лаоска народнодемократична република, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Южен Судан, Сирия, Венецуела, Виетнам, Вирджински острови (Великобритания) и Йемен