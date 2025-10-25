Гости три пъти повече от цялата община Елена се събират на празника на еленския бут

Всяка година около Димитровден Елена отеснява за всички, които искат да се докоснат до чудото еленски бут. Празникът на уникалното балканско мезе събира за уикенда над 40 000 гости, над 4 пъти повече от 9 хилядното население на цялата община. Близо трите хиляди легла в 250 категоризирани хотели, стаи и къщи за гости в Елена са резервирани месеци напред, а местните производители редят цели стени с бутове по еленски, филета и още местни деликатеси. Цената върви от 35 лв./кг за цял изсушен бут, до 40-45 лв. на по-малки разфасовки с кост или без кост.

"Освен като тънко мезе, еленският бут може да се включи в редица ястия. Гостите на празника могат да опитат боб с еленски бут, зеле с еленски бут, а на стадиона на град Елена и най-голямата баница с еленски бут", разказва известният готвач от шоуто "Хелс китчън" Мартин Трухчев. Той и брат му са трето поколение производители на еленски бут, взели са тайните му от баща си Иван, а той - от неговия баща.

"Предаването на традицията за направата на еленски бут е изключително отговорна задача за нас, защото ние сме хората, които трябва да продължим . Трябва да приемем, да надградим и да продължим тази дейност, защото това ни отличава като българи", казва Мартин.

"Българите си харесват българското, чужденците може да минат да опитат, но те са с други вкусове и други изисквания, така че ние си искаме нашето", застъпва се за еленския бут и доайенът Иван Трухчев .

В Елена вече има 5 регистрирани производители, които успели да направят сдружение и са започнали стъпки за регистрацията на продукта като защитено географско указание в Европа.

В усилията ги подкрепя лично ръководителят на българското представителство на Европейската комисия Йорданка Чобанова. Тя е с корени от Елена.

"Европейската комисия и дирекция "Селско стопанство" е в много близък контакт с Министерство на земеделието в тази посока. Като цяло политиката на ЕС е да защитава тези географски продукти, които имат своя уникалност, свой характер, какъвто точно е еленския бут. Оказва се, че тези продукти, веднъж регистрирани със своето географско означение, водят и до много по-висока печалба за производителите. Затова винаги ги окуражаваме и оказваме пълна подкрепа", каза Чобанова.

Тази година Празникът на еленски бут е още по-пищен, а от градската управа са амбицирани да създадат незабравимо преживяване за малки и големи. Затова локациите му са разширени до градския стадион, шествие със 124-метров национален флаг премина през целия град и достигна до спортното съоръжение.

